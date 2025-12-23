В ВСУ большой процент СЗЧ: военный объяснил, чему Украине нужно поучиться у россиян

Сегодня с украинским обществом практически не ведётся системной работы

В украинском войске есть большой процент людей СЗЧ (самовільне залишення частини — в укр). Причины разные, но одна из главных — моральное состояние военнослужащих и отсутствие системной коммуникации с командованием. Есть несколько шагов, которые могли бы улучшить ситуацию.

Что нужно знать:

Есть подразделения, из которых массово уходят в СЗЧ, и те, в которые военные, наоборот, стремятся вернуться

В Украине отсутствуют масштабные национальные программы мотивации

В РФ системно выстроена работа с населением и войсками

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук в материале: "Безжалостный и беспощадный" русский бунт не за горами: замком "Тройки" о выходе из Донбасса, прорыве фронта и "бусифицированных" "рексах".

Причины совершенно разные, но на эти причины, в том числе, влияет моральное состояние. Это связано, например, с отсутствием коммуникации с командованием. Есть подразделения из которых идут в СЗЧ, а есть подразделения, в которые идут в СЗЧ. Первый шаг, который можно было бы сделать, это от имени Минобороны дать людям возможность вернуться в строй, но чтобы люди имели право сами выбрать подразделение, в которое они хотят вернуться. А сейчас происходит усложнение возвращения. Недавно вышло распоряжение, которое не дает возможности возвращаться людям в какие-либо другие подразделения, кроме штурмовых говорит собеседник.

Он отметил, что в Третью штурмовую люди могут возвращаться из других воинских частей. Но кто-то не хочет возвращаться в штурмовую бригаду, а хочет пойти в механизированную. В корпусе одна штурмовая бригада, а все остальные механизированные.

Второе – создание национальных программ. Сегодня с украинским обществом практически не ведётся системной работы, объясняющей, за какую Украину идёт война и каким будет будущее в случае поражения или победы. Внутриполитические процессы не мотивируют людей идти в армию, а каждый скандал активно используется российской пропагандой.

Мы стесняемся учиться у русских каким-то вещам, а они у нас всему учатся. Какие-то хорошие вещи есть у них: как они работают с людьми, как они объясняют. Да, у них смыслы отсутствуют, но они их умеют выворачивать и правильно показывать. Там над этим целые департаменты работают. У нас над этим никто не работает. Поэтому, безусловно, первое, что я бы сделал, на уровне Минобороны ввел орган, который бы отвечал за национальную идеологию рассказывает Кухарчук.

Дмитрий Кухарчук. Фото: Facebook

В украинском обществе между активными патриотами и откровенными "ждунами" существует огромная прослойка людей, ориентированных на личный комфорт и безопасность. С ними никто не работает, но от них ждут осознанного выбора и жертвы. Это ошибка. Нельзя ожидать от человека того, чему его никто не учил.

Это же основное: с этими людьми никто не работает, но от них чего-то ждут. Но ведь вы не ожидаете от человека, который не учился в медицинском вузе, что он вдруг представит себя нейрохирургом и сделает операцию на головном мозге. Почему? Потому что для того, чтобы от человека что-то ожидать, нужно ему это "что-то" дать, научить. Как мы можем чего-нибудь ожидать от людей, с которыми совершенно не проводится работа? добавил он.

Кухарчук акцентирует, что информационное пространство заполнено продуктом массовой культуры, не воспитывающим в людях желания защищать Украину. То есть, как вариант, можно было бы выпустить несколько украинских фильмов, пару передач на телемарафоне показать.

Но в подавляющем большинстве контент в украинском информационном пространстве не создает у украинцев желание защищать Украину и не дает ответа на вопрос, почему они должны это делать, пока кто-то ворует из бюджета миллиарды долларов. И для того, чтобы у людей были ответы на эти вопросы, надо с ними работать, объяснять.К примеру, объяснять будущие перспективы того, что будет. Через призму истории это можно делать. Поверьте, многие не знают, что 100 лет назад состоялся Голодомор. А кто знает, не понимает причины, почему он состоялся. поясняет собеседник "Телеграфа".

История показывает, что даже тоталитарные режимы умели работать с людьми. Советская власть ходила в сёла и на заводы, объясняла, что будет дальше, и многие в это верили. И многие "клюнули" на эту риторику, поскольку это работа с людьми. И хотя она сложна, но, по мнению Кухарчука, людям нужно объяснять, что будет, если мы не будем защищать Украину — будет геноцид.

Некоторые украинские олигархи в 2014 году не считали, что Россия сможет отжать их бизнес и не были включены в процесс противодействия РФ. А потом поняли и включились. Каждый человек эгоист по своей натуре и это нормально. Мы так рождены, главное не быть эгоцентристами. Я искренне уверен, что с людьми можно работать, у нас прекрасные люди. Около 80% тех, кто стал объектом, так называемой, "бусификации", через две недели уже смиряются со своей участью, а еще через два месяца многие из них становятся на поле боя "рексами", получающими высшие государственные награды. объясняет он.

В то ж время Кухарчук добавил, что в Министерстве обороны России есть военно-политическое управление, возглавляемое генерал-майором Горемыкиным (Виктор Горемыкин – заместитель министра обороны РФ, находится под международными санкциями, — Ред. ). Это военно-политическое управление имеет в своей уставной деятельности несколько составляющих: мотивация русских войск и русского населения, демотивация украинских войск, украинского населения, оправдание военных преступлений РФ.

Этому управлению подчинен ряд образовательных, информационных ресурсов: "Звезда", "Армия России", "Победа". И когда наступает следующий бюджетный период, министерства закладывают бюджет, создают программы, то они обязаны согласовывать свою деятельность с военно-политическим управлением ВС РФ подчеркнул Кухарчук.

То есть, если Россия научилась эффективно управлять сознанием — Украине необходимо научиться противостоять этому, используя собственные инструменты.

