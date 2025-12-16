Без заключения и жестоких наказаний. Командир "Госпитальеров" рассказала, как нужно наказывать за СОЧ

СЗЧ – не только преступление, но и системная проблема

Проблема самовольного оставления частей (СОЧ) становится все более острой для украинской армии. В обществе раздаются призывы к жестким наказаниям, но не все с этим соглашаются. Некоторые политики говорят о других подходах – без тюрем и показательных кар.

Что нужно знать:

Не все из СЗЧ должны идти в штурмовики

Запреты не заменят мотивацию

Рекрутинг важнее силового давления

Главный акцент государство должно делать не на карательных методах, а на работе с людьми, которые избегают службы или уже самовольно оставили части, сказала "Телеграфу" командир медицинского батальона "Госпитальеры", депутат ВР от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич. Подробнее читайте в материале: "Я поддерживаю ТЦК" — нардеп Зинкевич о мобилизации женщин и о том, где взять деньги на повышение зарплат военных".

По словам нардепки, первоочередной задачей является развитие рекрутинга и индивидуальная мотивация каждого военного. Особое внимание она уделила именно военным в СОЧ.

По ее мнению, возвращение таких людей нужно всячески поощрять, а не загонять их в тупик. Речь идет, в частности, о возможности перевода в другие бригады и подразделения, где человек будет полезен в силу своих навыков и опыта.

В то же время, Зинкевич поддерживает идею финансовых ограничений как одного из инструментов влияния. Она считает нелогичным, когда военный самовольно покидает службу, находится в тылу и одновременно сохраняет полный доступ к средствам. По ее мнению, такие ограничения могут одновременно выполнять роль ответственности и стимула для возвращения.

Я не выступаю за жестокие наказания или заключение, кроме случаев, когда были совершены тяжкие преступления. Речь идет о том, чтобы такая жизнь была некомфортной и невыгодной. отметила депутат.

Она также обратила внимание на масштабы проблемы. По разным оценкам, в настоящее время в СОЧ могут находиться от 200 до 300 тысяч военнослужащих. При этом если самовольное оставление части привело к серьезным последствиям, ответственность должна наступать в пределах действующего законодательства.

Вместе с этим Яна Зинкевич выступает против принудительного возвращения военных в подразделения по месту комплектования. По ее мнению, такой подход не даст эффекта и только усугубит проблему, тогда как гибкая система переводов и возможность выбора могут способствовать реальному возвращению людей на службу.

