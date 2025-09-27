Россияне готовятся открыть Драмтеатр в Мариуполе: что они сделали с местом, где погибли сотни (фото, видео)

Россияне цинично готовятся открывать к Новому году Мариупольский драматический театр, разрушенный их бомбами

Спектакли на костях — оккупационные российские власти планируют в декабре открыть Драмтеатр в Мариуполе. Они собираются также установить перед ним новогоднюю елку. Пока заявляют — внутри заканчивают отделку.

Что произошло с драматическим театром в Мариуполе

"Телеграф" напоминает — российские военные разрушили драматический театр 16 марта 2022 года, сбросив на него авиабомбы. Применение для удара двух авиабомб подтверждает анализ, проведенный Amnesty International и McKenzie Intelligence Services. Тогда от Драма выезжали в эвакуацию люди, многие дети и пожилые прятались внутри самого здания. На площади перед театром была надпись – дети.

Так выглядело здание театра с высоты после удара. Надпись до сих пор читается

Задняя часть здания разрушена

Удар по драмтеатру подтверждали многочисленные свидетели

Реконструкция событий показывает, что бомба пробила крышу прямо над сценой и сдетонировала. Все, находившиеся на расстоянии в 21 метр в зоне видимости от эпицентра погибли, зона поражения обломками достигла 207 метров.

оккупанты пытаются стереть память об атаке

Российские военные и пропагандисты активно пытаются отрицать причастность к трагедии. Они срочно начали вывозить строительный мусор, оставшийся от взрыва, не разбирая его. На следующий после удара год, в театре уже начали "восстановление".

Драмтеатр Мариуполи в 2023 году

На месте удара не осталось обломков

В каком состоянии театр сейчас

Подрядчики работают в несколько смен, чтобы успеть к дате — 25 декабря. Фасадные работы завершены, дорабатывают сцену. В преддверии установили новые скульптурные фигуры. Они уже вызывали недовольство, ведь отличаются от оригинальных стилем, цветом, манерой исполнения.

Ремонт фасада Драмтеатра в Мариуполе

Внутри Драмтеатра в Мариуполе восстановили стены

Скульптуры начали устанавливать в июне

Сейчас также огородили территорию Театральной площади, где была надпись "Дети". Ее тоже реконструируют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что произошло со зданием вокзала в Донецке. Ранее один из ключевых пассажирских узлов за более чем 10 лет оккупации значительно изменился.