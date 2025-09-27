Россияне готовятся открыть Драмтеатр в Мариуполе: что они сделали с местом, где погибли сотни (фото, видео)
Россияне цинично готовятся открывать к Новому году Мариупольский драматический театр, разрушенный их бомбами
Спектакли на костях — оккупационные российские власти планируют в декабре открыть Драмтеатр в Мариуполе. Они собираются также установить перед ним новогоднюю елку. Пока заявляют — внутри заканчивают отделку.
Что произошло с драматическим театром в Мариуполе
"Телеграф" напоминает — российские военные разрушили драматический театр 16 марта 2022 года, сбросив на него авиабомбы. Применение для удара двух авиабомб подтверждает анализ, проведенный Amnesty International и McKenzie Intelligence Services. Тогда от Драма выезжали в эвакуацию люди, многие дети и пожилые прятались внутри самого здания. На площади перед театром была надпись – дети.
Реконструкция событий показывает, что бомба пробила крышу прямо над сценой и сдетонировала. Все, находившиеся на расстоянии в 21 метр в зоне видимости от эпицентра погибли, зона поражения обломками достигла 207 метров.
оккупанты пытаются стереть память об атаке
Российские военные и пропагандисты активно пытаются отрицать причастность к трагедии. Они срочно начали вывозить строительный мусор, оставшийся от взрыва, не разбирая его. На следующий после удара год, в театре уже начали "восстановление".
В каком состоянии театр сейчас
Подрядчики работают в несколько смен, чтобы успеть к дате — 25 декабря. Фасадные работы завершены, дорабатывают сцену. В преддверии установили новые скульптурные фигуры. Они уже вызывали недовольство, ведь отличаются от оригинальных стилем, цветом, манерой исполнения.
Сейчас также огородили территорию Театральной площади, где была надпись "Дети". Ее тоже реконструируют.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что произошло со зданием вокзала в Донецке. Ранее один из ключевых пассажирских узлов за более чем 10 лет оккупации значительно изменился.