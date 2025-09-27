Укр

Россияне готовятся открыть Драмтеатр в Мариуполе: что они сделали с местом, где погибли сотни (фото, видео)

Галина Михайлова
Новость обновлена 27 сентября 2025, 12:08
Последняя новогодняя елка в Мариуполе к разрушению Драматического театра – празднуют приход 2022 года

Россияне цинично готовятся открывать к Новому году Мариупольский драматический театр, разрушенный их бомбами

Спектакли на костях — оккупационные российские власти планируют в декабре открыть Драмтеатр в Мариуполе. Они собираются также установить перед ним новогоднюю елку. Пока заявляют — внутри заканчивают отделку.

Что произошло с драматическим театром в Мариуполе

"Телеграф" напоминает — российские военные разрушили драматический театр 16 марта 2022 года, сбросив на него авиабомбы. Применение для удара двух авиабомб подтверждает анализ, проведенный Amnesty International и McKenzie Intelligence Services. Тогда от Драма выезжали в эвакуацию люди, многие дети и пожилые прятались внутри самого здания. На площади перед театром была надпись – дети.

Так выглядело здание театра с высоты после удара. Надпись до сих пор читается
Задняя часть здания разрушена
Удар по драмтеатру подтверждали многочисленные свидетели

Реконструкция событий показывает, что бомба пробила крышу прямо над сценой и сдетонировала. Все, находившиеся на расстоянии в 21 метр в зоне видимости от эпицентра погибли, зона поражения обломками достигла 207 метров.

оккупанты пытаются стереть память об атаке

Российские военные и пропагандисты активно пытаются отрицать причастность к трагедии. Они срочно начали вывозить строительный мусор, оставшийся от взрыва, не разбирая его. На следующий после удара год, в театре уже начали "восстановление".

На месте удара не осталось обломков

В каком состоянии театр сейчас

Подрядчики работают в несколько смен, чтобы успеть к дате — 25 декабря. Фасадные работы завершены, дорабатывают сцену. В преддверии установили новые скульптурные фигуры. Они уже вызывали недовольство, ведь отличаются от оригинальных стилем, цветом, манерой исполнения.

Внутри Драмтеатра в Мариуполе восстановили стены
Скульптуры начали устанавливать в июне

Сейчас также огородили территорию Театральной площади, где была надпись "Дети". Ее тоже реконструируют.

