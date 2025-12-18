Развлечения на костях. Какой была "Азовсталь" при Украине и что с ней решили сделать россияне (фото, видео)

Оккупационные власти Мариуполя хотят создать туристический кластер на территории разрушенного завода

До полномасштабного вторжения российских войск комбинат "Азовсталь" был градообразующим предприятием в Мариуполе, которое давало работу тысячам людей. Россияне разрушили завод почти до основания и восстанавливать его не планируют.

Вместо металлургического гиганта будут созданы развлекательно-туристические кластеры. "Телеграф" расскажет об истории и современном состоянии легендарной "Азовстали".

С чего начиналась "Азовсталь"?

"Азовсталь" — это гигантский металлургический комбинат, с почти 100-летней историей. Он занимает территорию на левом берегу реки Кальмиус. У завода свой собственный грузовой порт и разветвленная система подземных коммуникаций.

Решение о строительстве было принято в 1930 году. Географическое положение позволяло использовать морской транспорт для поставки железной руды на комбинат.

Начало строительства Азовстали Фото Метинвест

Строить первые заводские постройки и морской порт начали в 1391 году. А уже через два года на "Азовстали" получили первую партию чугуна.

Морской порт в Мариуполе Фото Метинвест

Осенью 1941 года из-за наступления германских войск, технологические агрегаты завода эвакуировали за Урал. Немецкие войска захватили Мариуполь 8 октября 1941 года, а в сентябре 1943 года, отступая, взорвали все коксовые батареи, доменные и мартеновские печи на заводе.

Уже в 1945 году производство на заводе было возобновлено. За несколько лет завод стал одним из лидеров по изготовлению металлургической продукции в Европе.

Азовсталь занимала территорию 11 квадратных километров.

До российского вторжения на комбинате работало около 10 тысяч человек. Это было одно из самых крупных в Украине предприятий.

На Азовстали работало около 10 тысяч человек Фото Метинвест

Вторжение России 24 февраля 2022 года

Огромную территорию комбината заняли украинские военные, помогавшие сотням гражданских женщин и детей. Они скрывались от авиаударов и обстрелов в обустроенной еще в советские времена системе бомбоубежищ.

Бомбардировки Азовстали россиянами Фото Мариупольский городской совет

С 18 марта по 16 мая 2022 украинские военные, бойцы полка "Азов", 36-й бригады морской пехоты и других подразделений, держали оборону Мариуполя.

Осадив завод, россияне бомбили "Азовсталь" тяжелыми авиабомбами. После долгой осады и героической обороны, по приказу президента Украины Владимира Зеленского, гарнизон сдался в плен россиянам. Значительная часть этих людей до сих пор находится в заложниках. В то же время, некоторым защитникам "Азовстали" позже удалось вернуть в Украину по обмену.

Бомбардировки Азовстали россиянами Фото Associated Press

Как выглядит "Азовсталь" сейчас

После трех лет оккупации россияне не планируют восстанавливать комбинат. Территория заброшена, заросла кустарниками, деревьями и сорняком. Почти все постройки разрушены российскими бомбами.

Единственным восстановленным объектом оккупантов стал памятник погибшим во время Второй мировой войны работникам завода, которую они уничтожили при вторжении. Вместо современного знака завода сейчас висит русская символика.

Разрушенные помещения Азовстали

Разрушенные помещения Азовстали

Какие планы на "Азовсталь" у россиян

По словам так называемого "мэра" Мариуполя Антона Кольцова, комбинат "Азовсталь" в прежнем виде больше не возродится. На территорию завода ждет масштабная реконструкция.

На месте "Азовстали" в Мариуполе россияне планируют создать музей, постиндустриальный парк, туристический кластер и построить новую набережную.

Оккупационный "мэр" Мариуполя Антон Кольцов Фото иллюстративное

Ранее Телеграф рассказывал, что в Мариуполе россияне открыли памятник начала оккупации.