Чем Гренландия похожа на Украину? Британский генерал описал планы Трампа по острову

Дональд Трамп настаивает, что Соединенным Штатам нужен остров в Арктике

Президент США Дональд Трамп допустил, что Америке, возможно, придется выбирать между сохранением НАТО и желаемым контролем над Гренландией. Ранее глава Белого дома утверждал, что покрытый льдом остров нужен Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности.

Как пояснил "Телеграфу" британский генерал-майор у отставцев Чип Чепмен, Дональд Трамп может исповедовать представление о своеобразном товарном меркантилизме как новой форме американской внешней политики — подходе, при котором международные отношения сводятся к выгодам, ресурсам и территориям, а не к защите принципов.

"Не рассматривает ли он Украину, Гренландию или Венесуэлу просто как товар. Это меня беспокоит ", — комментирует эксперт.

Чип Чепмен

В то же время Чепмен подчеркивает, что несмотря на резкую риторику действующей американской администрации, он не ожидает, что за этими заявлениями последует реальная военная операция.

Я сторонник подхода Эммануила Канта и идеи вечного мира. Одной из причин длительного мира было то, что демократические государства не нападают друг на друга.

Сама идея того, что Америка – если она все еще является демократией – нападет на другое демократическое государство, которое к тому же является членом НАТО, для меня выглядит совершенно неправдоподобным ”, – отмечает Чип Чепмен.

В то же время кейс Гренландии, по его словам, в известном смысле "очень похож на ситуацию с Украиной". Речь идет об опасной логике, при которой представления о территориях могут ставиться выше суверенитета отдельных государств.

"Соединенные Штаты могут иметь любые базы, которые они хотят, в Дании в рамках соглашения о статусе вооруженных сил. Именно поэтому у них есть там космическая база "Питуффик".

Национальную безопасность можно обеспечивать, не отнимая суверенитет у другого государства», – объясняет генерал в отставке.

При этом потенциально действия Вашингтона по отношению к Гренландии, даже на уровне риторики, создают опасный прецедент и подрывают саму логику союзнических отношений в рамках Североатлантического альянса.

"Ты просто не ожидаешь, что американские политики начнут говорить о захвате других демократических государств военной силой. Это означало бы конец НАТО. Возникает настоящая дилемма по статье 5 — ведь технически она должна быть задействована именно в такой ситуации", — говорит он.

По его прогнозу, по крайней мере, до промежуточных выборов 2026 года и формирования нового состава Палаты представителей в США, "придется просто наблюдать за тем, как будут разворачиваться события". Ведь именно результаты этих выборов определят, получит ли нынешняя администрация политические ограничения для таких радикальных шагов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Гренландии. Она является самым большим островом нашей планеты и имеет под ледниками большие запасы нефти, газа и редких металлов.