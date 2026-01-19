В Киеве и семи областях ухудшилось качество воздуха. В каком областном центре загрязнение самое сильное

Наиболее загрязненный воздух в одном из областных центров

В Киеве, а также Киевской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях зафиксировано ухудшение качества воздуха. Самый высокий показатель загрязненности – в Житомире.

Об этом свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot. Наиболее загрязненный воздух в Киевской области зафиксирован в селе Гореничи Киевской области — 192 AQI PM2.5. Это оценивается как очень высокий уровень загрязнения воздуха, который классифицируется как "нездоровый". Он представляет опасность, особенно для чувствительных групп.

Загрязнение воздуха, Гореничи

Уровень загрязненности воздуха, который определяется как "очень вредный", зафиксирован в двух областях. В Житомире по адресу 1-й Фруктовый переулок, 7, показатель достиг 268 AQI PM2.5. В селе Шабельня во Львовской области — 202 AQI PM2.5.

Загрязнение воздуха, Житомир

В Киеве уровень загрязненности воздуха превышен по нескольким адресам. В целом показатели колеблются от 152 до 163 AQI PM2.5.

Загрязненность воздуха в Киеве

В городе Борислав во Львовской области уровень загрязненности воздуха по состоянию на 10:00 19 января достиг отметки 189 AQI PM2.5. В городе Ковель на Волыни — 155 AQI PM2.5.

В городе Хмельник Винницкой показатели загрязненности также превышены. Зафиксировано 181 AQI PM2.5. В областном центре на улице Стеценко, 15 — 158 AQI PM2.5.

Карта загрязненности воздуха в Украине 19 января

PM2.5 – это твердые или жидкие частицы в воздухе диаметром менее 2.5 микрон, образующиеся вследствие горения (транспорт, промышленность, пожары). Они невидимы, но опасны, потому что могут наносить вред организму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце прошлого года Россия устроила экологическую катастрофу в Одессе. В районе пляжей Дельфин и Ланжерон массово погибли птицы.