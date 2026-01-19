В Києві та семи областях погіршилася якість повітря. В якому обласному центрі забруднення найбільше

Найбільш забруднене повітря у одному з обласних центрів

У Києві, а також у Київській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях зафіксовано погіршення якості повітря. Найвищий показник забрудненості — у Житомирі.

Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot. Найбільш забруднене повітря на Київщині зафіксовано у селі Гореничі Київської області — 192 AQI PM2.5. Це означає дуже високий рівень забруднення повітря, який класифікується як "Нездоровий". Він несе небезпеку, особливо для чутливих груп.

Забруднення повітря, Гореничі

Рівень забрудненості повітря, який визначається як "дуже шкідливий" зафіксовано у двох областях. У Житомирі за адресою 1-й Фруктовий провулок, 7 показники сягнули 268 AQI PM2.5. У селі Шабельня на Львівщині — 202 AQI PM2.5.

Забруднення повітря, Житомир

У Києві рівень забрудненості повітря перевищено за кількома адресами. В цілому показники коливаються від 152 до 163 AQI PM2.5.

Забрудненість повітря у Києві

У місті Борислав на Львівщині рівень забрудненості повітря станом на 10:00 19 січня сягнув позначки 189 AQI PM2.5. В місті Ковель на Волині — 155 AQI PM2.5.

У місті Хмільник на Вінниччині показники забрудненості також перевищені. Зафіксовано 181 AQI PM2.5. У обласному центрі на вулиці Стеценка, 15 — 158 AQI PM2.5.

Карта забрудненості повітря в Україні 19 січня

PM2.5 — це тверді або рідкі частинки в повітрі діаметром менше 2.5 мікронів, які утворюються внаслідок горіння (транспорт, промисловість, пожежі). Вони невидимі, але небезпечні, бо можуть завдавати шкоду організму.

