Пару минут и готово: бюджетная грелка из риса и носка не даст замерзнуть во время отключений (фото)

Эта нехитрая грелка может стать настоящим спасением во время отключений тепла

Ситуация в энергосистеме Украины остается плачевной, многие люди вынуждены сидеть без света и отопления в лютые морозы. Есть разные способы согреться в этих условиях. Один из них — сделать простую домашнюю грелку своими руками.

"Телеграф" рассказывает, как сделать бюджетную грелку из подручных материалов, которая поможет согреться во время отключений тепла.

Как сделать грелку из носка и риса

Конечно, можно купить готовую грелку и обеспечить себя теплом на случай отключения отопления. Однако можно подойти к вопросу обогрева с креативом и сделать грелку самостоятельно из подручных материалов.

Пользователь сайта wikihow.com поделился лайфхаком, как сделать грелку из носка и риса. Все, что вам понадобится, — это сырой рис (можно даже самый дешевый) и длинный чистый, а лучше новый, носок из натуральных материалов (чтобы в нем не было пластика).

Насыпьте сырой рис в носок. Чтобы было удобнее — используйте баночку, завернув краи носка по ободку емкости. Когда наполните носок, завяжите го в узол и положите в микроволновку на несколько минут.

После этого достаньте носок с рисом и вот — ваша грелка готова. Такая крупа, как рис, очень хорошо удерживает тепло, поэтому греться таким теплым носком можно до нескольких часов. А когда грелка остынет, просто положите ее снова в микроволновку.

Если же дома нет света или не работает микроволновка, можно подогреть рис на газовой плите, высыпав его на сухую сковородку. А когда он будет достаточно горячий, пересыпьте его в носок. К слову, насыпать в носок можно и другие "ингредиенты", например соль, гречку или чечевицу.

