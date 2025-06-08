Зеленский рассказал, когда началось планирование операции "Паутина": что происходило в этот день

Что случилось в день начала подготовки операции "Паутина"

В воскресенье, 1 июня, Украина провела амбициозную операцию "Паутина" по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков. На ее планирование ушел один год, шесть месяцев и девять дней.

Точную цифру назвал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC. "Телеграф" решил напомнить, что происходило в день, когда СБУ задумалась о проведении крупнейшей в истории атаки на российские военные аэродромы.

Согласно словам Зеленского, дата начала планирования операции — 23 ноября 2023 года. И хотя в этот день особо выдающихся событий не произошло, но все было куда интересней днем раньше.

Годовщина Евромайдана

Для начала стоит отметить, что 21 ноября 2023 года Украина отметила десятую годовщину начала событий Евромайдана. Именно 21 ноября 2013 года тысячи людей вышли на Майдан Независимости в Киеве, чтобы выразить несогласие с действиями тогдашнего президента Виктора Януковича и его правительства, которое накануне отменило подписание соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Поначалу демонстрации не были особо активными и постепенно сходили на нет, но в ночь на 30 ноября силовики предприняли жесткую попытку разогнать оставшихся на Майдане демонстрантов, чем вызвали сильное общественное возмущение. Уже 1 декабря произошли первые столкновения, которые в конечном итоге приведут к усилению протестов и к бегству Януковича в Ростов.

События Евромайдана закончились 22 февраля 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крыма.

Рамштайн

22 ноября 2023 года прошла 17-я встреча представителей более 50 стран мира, в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). В ходе встречи была создана коалиция, которая обязалась помочь ВСУ с наземными средствами ПВО. К ней присоединилось более 20 стран.

Стоит отметить, что на фоне этого ЕС передал Украине новый транш финансовой помощи на 1,5 миллиарда евро на поддержание стабильного оказания государственной поддержки населению.

Саммит G20

Страны "Большой двадцатки" провели виртуальный саммит на котором выступил Владимир Путин. В ней он описал альтернативную реальность, в которой "Украина не хочет завершения войны", "Россия не нападала на Украину", а "крупнейшие страны толкают мир к экономическому кризису, вводя санкции против РФ".

Примечательно, что ни глава Китая Си Цзиньпин, ни тогдашний президент США Джо Байден участия в этом мероприятии не принимали.

Блокада границы

Польские демонстранты, которые с начала протестов 6 ноября заблокировали многие пункты пропуска на границе с Украиной, расширили блокаду. В частности 22 ноября проехать стало невозможно на пункте пропуска "Медика-Шегини".

Массовые обстрелы

Хотя 22 или 23 ноября россияне не осуществляли ракетных ударов, однако они происходили раньше. В этот период ударам подверглись многие энергетические объекты Украины, а в "Укрэнерго" в очередной раз призвали экономить электричество.

Также в этот период возникали проблемы с генерацией, хотя до блекаутов дело не дошло и ситуация была в целом не настолько плохой, как зимой 2022-го.

Напомним, в США предполагают, что массированная атака на Украину, которую Россия провела 6 июня, вероятно, не была окончательным ответом Путина на операцию "Паутина". Американские официальные лица склоняются к тому, что Украину уже в ближайшие дни может ждать новый удар.