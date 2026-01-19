Тут злітають Ту-95 та Ту-160. З яких аеродромів Росія атакує Україну

Ці летовища були атаковані під час "Павутини"

Російська авіація регулярно наносить по Україні удари. Використовуючи для цього кілька основних аеродромів, зокрема "Оленья", "Енгельс", "Дягілєво", "Бєлая". Однак нещодавно було зафіксовано активність й на аеродромі "Українка".

"Телеграф" розповість, де знаходяться вищеназвані аеродроми, а також які ракети запускають борти Ту. Зауважимо, що майже усі ці аеродроми було атаковано під час операції СБУ "Павутина".

Що відомо про російські аеродроми

"Оленья" — аеродром дальньої авіації (з 2011 року), раніше — авіації Військово-морського флоту РФ. Розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, неподалік міста Оленегорська. Цей аеродром Росія частіше використовує для пербування бортів Ту-95, які атакують Україну. Відстань до північного кордону України близько 1 788 км.

Аеродром Оленья на карті

"Енгельс-2" — одна з найбільших військово-повітряних баз в Росії. Розташований в Саратовській області — приблизно 900 кілометрів до Харкова. Тут базуються стратегічні бомбардувальники. Зокрема – Ту-160 та Ту-95МС – турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник.

Аеродром Енгельс на карті

"Дягілєво" — російська авіабаза в Рязані. Розташована на західній околиці міста в міському районі Дягілєво. Тут дислокуються Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а також 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащенний літаками-заправниками Іл-78.

Аеродром Дягілєво на карті

"Бєлая" — це летовище розташоване в Іркутській області Росії. Відстань від крайньої східної точки нашої держави до нього складає близько 4 361 кілометр. Сам аеродром розташований за 85 кілометрів від міста Іркутськ. Тут базуються Ту-95МС, МіГ-31, Ту-160, Іл-78М тощо.

Аеродром Бєлая на карті

"Українка" — авіабаза дальньої авіації в Амурській області Російської Федерації, розташована за 26 км на північ від міста Бєлогорськ. Відстань до України — 5960 кілометрів.

Аеродром Українка на карті

Зауважимо, що 1 червня 2025 року СБУ завдала масованого удару за допомогою тактичних ударних FPV-дронів по аеродромах "Дягілєво", "Оленья", "Іваново" та "Бєлая" в ході операції "Павутина". В результаті було уражено літаки Ту-95 та Ту-22М3, пошкоджено або знищенн десь 40 літаків стратегічної авіації.

Авіація РФ. Інфографіка: "Телеграф"

Що відомо про борти Ту-95 та Ту-160

Бомбардувальник Ту-95МС — стратегічний ракетоносець радянської розробки, яким Росія найчастіше обстрілює українські міста та критичну інфраструктуру.

Основні характеристики:

Екіпаж — 7 осіб

Крейсерська швидкість — 700 км/год

Максимальна швидкість — 830 км/год

Практична дальність польоту — 10 500 км

Максимальна дальність польоту — 13 000 км

Ту-95МС є носієм ракет:

Х-55/555 (до 6 шт на внутрішніх вузлах підвіски)

Х-101 (до 8 шт на зовнішніх вузлах підвіски)

Ту-95, характеристики

Бомбардувальник Ту-160 — надзвуковий стратегічний ракетоносець радянської розробки. Вважається одним із найбільших, найважчих та найпотужніших надзвукових бойових літаків у світі.

Ту-160, характеристика

Основні характеристики:

Екіпаж — 4 особи

Максимальна швидкість — 2 200 км/год

Максимальна дальність польоту — 13 900 км без дозаправки

Бойовий радіус — 7 300 км

Тривалість польоту — до 25 год

Максимальна злітна маса — 275 т

Ту-160 є носієм таких ракет і бомб:

Х-15 — до 24

Х-101 — до 12

Х-55/Х-555 — до 12

Вільнопадаючі бомби до 40 т різного калібру та боєзаряду

