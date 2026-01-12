Платят больше, чем военным: сколько можно заработать официантом в Буковеле в 2026
Оплата труда может существенно отличатся в разных заведениях
В Буковеле, где уже стартовал горнолыжный сезон, можно не только хорошо отдохнуть, но и подзаработать. Зарплаты в этом году на курорте существенно выше, чем в других регионах.
Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua.
Для примера мы возьмем одну из самых популярных сезонных вакансий — официант.
Зарплата официанта в Украине
В настоящее время средняя зарплата официанта в Украине составляет ~25 тысяч гривен. К слову, оплата данного труда существенно выросла за последние 3 года (на 108 процентов) ведь еще в январе 2023 трудящиеся могли в среднем рассчитывать лишь на 12 тысяч гривен.
Сколько платят в Буковеле в 2026 году
Согласно последним объявлениям о поиске работы, сейчас официантам предлагают рабочие месте со средней зарплатой 30-40 тысяч. При этом оплата труда может существенно отличатся в разных заведениях и достигать даже 80 тысяч.
К слову, такие суммы больше не только средних зарплат официантов по Украине, но и других профессий, например, военного. В 2025 году защитнику родины платили 20-30 тысяч гривен (денежное обеспечение) + 30-100 тысяч гривен (вознаграждения в зависимости от выполнения задач). В частности, рядовой может иметь 24 тысячи гривен зарплаты и, например, 30 тысяч гривен – за выполнение задач вне зоны боевых действий (вне фронта). Итого 54 тысячи гривен.
Такую вакансию, например, предлагает бутик-отель HAY by EDEM Family.
Требования к претенденту:
- Опыт работы официантом (от 2 лет);
- Умение выходить из проблемных ситуаций;
- Умение находить индивидуальных подход к клиентам.
Условия:
- официальное трудоустройство;
- конкурентная заработная плата (60 — 80 тысяч);
- комфортный график;
- современные рабочие условия;
- поддержка команды менеджеров;
- комфортные условия проживания;
- компенсация расходов на доезд в Буковель;
- красивая униформа;
- вкусное трехразовое питание;
- атмосфера и культура.
