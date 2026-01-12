Укр

Платят больше, чем военным: сколько можно заработать официантом в Буковеле в 2026

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Официант в Буковеле
Официант в Буковеле. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оплата труда может существенно отличатся в разных заведениях

В Буковеле, где уже стартовал горнолыжный сезон, можно не только хорошо отдохнуть, но и подзаработать. Зарплаты в этом году на курорте существенно выше, чем в других регионах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua.

Для примера мы возьмем одну из самых популярных сезонных вакансий — официант.

Зарплата официанта в Украине

В настоящее время средняя зарплата официанта в Украине составляет ~25 тысяч гривен. К слову, оплата данного труда существенно выросла за последние 3 года (на 108 процентов) ведь еще в январе 2023 трудящиеся могли в среднем рассчитывать лишь на 12 тысяч гривен.

Зарплата официанта в Украине
Зарплата официанта в Украине

Сколько платят в Буковеле в 2026 году

Согласно последним объявлениям о поиске работы, сейчас официантам предлагают рабочие месте со средней зарплатой 30-40 тысяч. При этом оплата труда может существенно отличатся в разных заведениях и достигать даже 80 тысяч.

Зарплата официанта в Буковеле
Зарплата официанта в Буковеле

К слову, такие суммы больше не только средних зарплат официантов по Украине, но и других профессий, например, военного. В 2025 году защитнику родины платили 20-30 тысяч гривен (денежное обеспечение) + 30-100 тысяч гривен (вознаграждения в зависимости от выполнения задач). В частности, рядовой может иметь 24 тысячи гривен зарплаты и, например, 30 тысяч гривен – за выполнение задач вне зоны боевых действий (вне фронта). Итого 54 тысячи гривен.

Такую вакансию, например, предлагает бутик-отель HAY by EDEM Family.

HAY Буковель
HAY by EDEM Family в Буковеле. Фото hayhotel.com.ua

Требования к претенденту:

  • Опыт работы официантом (от 2 лет);
  • Умение выходить из проблемных ситуаций;
  • Умение находить индивидуальных подход к клиентам.
Вакансия в HAY by EDEM Family

Условия:

  • официальное трудоустройство;
  • конкурентная заработная плата (60 — 80 тысяч);
  • комфортный график;
  • современные рабочие условия;
  • поддержка команды менеджеров;
  • комфортные условия проживания;
  • компенсация расходов на доезд в Буковель;
  • красивая униформа;
  • вкусное трехразовое питание;
  • атмосфера и культура.

Напомним, ранее мы писали о том, что зарплаты у дворников в Украине растут быстрее, чем у медиков.

Теги:
#Зарплата #Буковель #Официант