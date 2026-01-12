Платят больше, чем военным: сколько можно заработать официантом в Буковеле в 2026

Оплата труда может существенно отличатся в разных заведениях

В Буковеле, где уже стартовал горнолыжный сезон, можно не только хорошо отдохнуть, но и подзаработать. Зарплаты в этом году на курорте существенно выше, чем в других регионах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua.

Для примера мы возьмем одну из самых популярных сезонных вакансий — официант.

Зарплата официанта в Украине

В настоящее время средняя зарплата официанта в Украине составляет ~25 тысяч гривен. К слову, оплата данного труда существенно выросла за последние 3 года (на 108 процентов) ведь еще в январе 2023 трудящиеся могли в среднем рассчитывать лишь на 12 тысяч гривен.

Зарплата официанта в Украине

Сколько платят в Буковеле в 2026 году

Согласно последним объявлениям о поиске работы, сейчас официантам предлагают рабочие месте со средней зарплатой 30-40 тысяч. При этом оплата труда может существенно отличатся в разных заведениях и достигать даже 80 тысяч.

Зарплата официанта в Буковеле

К слову, такие суммы больше не только средних зарплат официантов по Украине, но и других профессий, например, военного. В 2025 году защитнику родины платили 20-30 тысяч гривен (денежное обеспечение) + 30-100 тысяч гривен (вознаграждения в зависимости от выполнения задач). В частности, рядовой может иметь 24 тысячи гривен зарплаты и, например, 30 тысяч гривен – за выполнение задач вне зоны боевых действий (вне фронта). Итого 54 тысячи гривен.

Такую вакансию, например, предлагает бутик-отель HAY by EDEM Family.

HAY by EDEM Family в Буковеле. Фото hayhotel.com.ua

Требования к претенденту:

Опыт работы официантом (от 2 лет);

Умение выходить из проблемных ситуаций;

Умение находить индивидуальных подход к клиентам.

Вакансия в HAY by EDEM Family

Условия:

официальное трудоустройство;

конкурентная заработная плата (60 — 80 тысяч);

комфортный график;

современные рабочие условия;

поддержка команды менеджеров;

комфортные условия проживания;

компенсация расходов на доезд в Буковель;

красивая униформа;

вкусное трехразовое питание;

атмосфера и культура.

Напомним, ранее мы писали о том, что зарплаты у дворников в Украине растут быстрее, чем у медиков.