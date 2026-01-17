Трамп может возглавить Совет мира для Украины по образцу Газы. Что узнали СМИ

О создании нового органа должно быть объявлено в Давосе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает создание Совета мира, который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Это планируется сделать по образцу Сектора Газа.

Что нужно знать:

Трамп объявил о создании Совета мира для контроля за послевоенным управлением Сектором Газа

США хотят распространить ее также на Украину и Венесуэлу

По задумке Штатов, Совет мира должен стать неофициальным органом на замену ООН

Как сообщает Financial Times, со ссылкой на свои источники, официальные лица США предлагают расширить Совет мира Газы, возглавляемый Дональдом Трампом. В нее могут включить Украину и Венесуэлу.

Что такое Совет мира

"Совет мира" — это часть мирного плана для Сектора Газа. Этот орган, главой которого является Дональд Трамп, должен координировать управление палестинским анклавом в будущем.

Один из собеседников издания сказал, что по его мнению, администрация Трампа рассматривает Совет мира как потенциальную замену ООН. Он должен стать параллельным неофициальным органом для разрешения конфликтов также за пределами Газа.

Ожидается, что Совет мира будет представлен на следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В одном из своих сообщений Трамп заявил, что совет сформирован, а его состав, в который, как ожидается, будут входить другие мировые лидеры, будет обнародован "вскоре".

Я могу с уверенностью сказать, что это самый величественный и престижный Совет, когда-либо собиравшийся в любое время и в любом месте, – написал он в Truth Social

В США заявили, что потенциальные члены Совета получили приглашения. О ком идет речь — не уточняется, но отмечается, что кандидатуры выбирает лично Трамп.

Совет мира для Украины — что известно

Высокопоставленный чиновник из Киева, участвовавший в переговорах со США, заявил, что отдельный Совет мира, который также возглавляет Трамп, был важной частью предложений по прекращению войны с Россией. Орган должен гарантировать выполнение мирного плана по 20 пунктам. В состав Совета входят представители Украины, Европы, НАТО и России.

Как сообщал "Телеграф", на днях Трамп внезапно заявил, что тормозит переговорный процесс Украина, а не Россия. В Белом доме считают, что глава РФ Владимир Путин якобы давно готов подписать мирное соглашение.