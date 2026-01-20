Тормозят или бездействуют? В АРМА и ОГП объяснили, почему Украина до сих пор не продала яхту Медведчука

Продать судно все еще можно

Украина за три года так и не смогла продать арестованную яхту Медведчука. Судно до сих пор находится под арестом в Хорватии, пока украинские правоохранители обвиняют в промедлении друг-друга.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на слова Офиса Генерального прокурора и бывшей главы АРМА Елены Думы.

Ситуация с Яхтой

В 2022 году, когда экс-депутата Медведчука, подозреваемого в госизмене, в рамках обмена передали РФ, а его активы арестовали, под прицелом украинских правоохранителей, в том числе, оказалась и дорогая яхта олигарха. 100-метровая Royal Romance, которая в 2015 году была приобретена примерно за 200 миллионов евро, была найдена и арестована в Хорватии для дальнейшей реализации в пользу Украины. Однако за все эти годы судно так и не смогли продать.

Бывшая глава АРМА в комментарии для статьи "Телеграфа" "Медведчуку подыгрывают, чтобы он сохранил собственность, – экс-глава АРМА о землях Боржавы, реванше людей Януковича и имуществе Миндича", заявила, что в ОГП якобы тормозили продажу судна и проявили "безответственность". В Офисе же наоборот говорят, что всем помогали ходу дела, а промедлила именно АРМА.

Комментарии АРМА и ОГП

Елена Дума объясняла, что согласно хорватскому законодательству арест на яхту был наложен на срок два года, который истек в мае 2024 года.

"В момент, когда уже был выбран аукционный дом [для продажи яхты], "слетел" арест…Это мое субъективное видение: произошла безответственность генерального прокурора Украины. Каждые три месяца Офис генпрокурора должен был предоставлять копии документов о том, что дело "движется". Минюст Хорватии ясно понимал, что приговора по Медведчуку нет. Поэтому они просили копии обвинительного акта и другие документы, подтверждающие то, что дело "движется". Шесть раз арест был продлен. А в седьмой раз не смогли предоставить копию обвинительного акта. Минюст Хорватии к нам обращался четыре раза, что они просили [документ] у Офиса генпрокурора, но ответа не последовало…– Я считаю, что подыграли Медведчуку, чтобы сохранить собственность за ним. Точка", — заявила она.

В Офисе Генпрокурора с такими заявлениями не согласны и напомнили, что Окружной суд города Сплит (Хорватия) 23 мая 2022 года по исполнению запроса Офиса Генпрокурора о международной правовой помощи принял решение о наложении ареста на имущество Медведчука. Этим же решением судно было передано АРМА с целью осуществления мер по управлению имуществом и его реализации.

Там отмечают, что на протяжении 2022 – 2024 годов неоднократно предоставляли дополнительную информацию относительно оснований для продления ареста. Кроме того, с целью содействия АРМА в реализации своих полномочий Офис наладил конструктивное сотрудничество с компетентными органами Хорватии и США, в частности, направив дополнительные запросы о правовой помощи и информацию к ним, осуществив совместно с АРМА осмотр арестованного имущества. В рамках выполнения этих дополнительных запросов компетентным органам иностранных государств направлено более 30 писем, получены ответы и материалы, предоставляемые АРМА.

"Вместе с тем, у АРМА для выполнения определений суда было два года, однако там так и не завершили эту процедуру, поэтому решения судов остались не выполненными", — подчеркивают в ОГП.

Яхта Royal Romance Виктора Медведчука в Монако Фото: Yacht Charter Fleet

Что сейчас с судном

Офис Генпрокурора с целью "спесения" яхты после окончания срока ареста инициировал поднятие вопроса о срочном включении Медведчука в санкционные списки ЕС. Принятые решения позволили не дать покинуть судну территорию ЕС.

В то же время, объясняют правоохранители, реализовать упомянутое имущество возможно при наличии в отношении обвиняемого обвинительного приговора с назначением наказания, включающего конфискацию имущества. Такой приговор должен вступить в законную силу. В настоящее время судебное разбирательство продолжается.

"Таким образом, Офис Генерального прокурора обеспечил принятие всех возможных мер по выполнению судебных решений о передаче яхты в управление АРМА и его реализации. Решения о реализации яхты в пределах санкций принимаются компетентными органами государства-члена Европейского Союза, на территории которого находится соответствующий актив, на основании регламентов ЕС. Украина не является стороной процедуры реализации актива Со стороны Украины компетентные органы — Министерство иностранных дел Украины и Министерство юстиции Украины — в пределах своих полномочий могут принимать меры дипломатического и межведомственного характера, в частности инициировать консультации, переговоры и рабочие совещания на соответствующем межгосударственном и институциональном уровнях и сопровождение взаимодействия с институтами Европейского Союза и компетентными органами государств-членов", — объяснили в Офисе Генпрокурора.

