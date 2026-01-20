Гальмують чи бездіють? В АРМА та ОГП пояснили, чому Україна досі не продала яхту Медведчука

Продати судно все ще можна

Україна за три роки так і не змогла продати заарештовану яхту Медведчука. Судно досі перебуває під арештом у Хорватії, поки українські правоохоронці звинувачують у зволіканні один одного.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на слова Офісу Генерального прокурора та колишньої голови АРМА Олени Думи.

Ситуація з Яхтою

2022 року, коли ексдепутата Медведчука, підозрюваного в держзраді, в рамках обміну передали РФ, а його активи заарештували, під прицілом українських правоохоронців, зокрема, виявилася дорога яхта олігарха. 100-метрова Royal Romance, яка у 2015 році була придбана приблизно за 200 мільйонів євро, була знайдена та заарештована у Хорватії для подальшої реалізації на користь України. Проте за всі ці роки судно так і не спромоглося продати.

Колишня голова АРМА в коментарі для статті "Телеграфу" "Медведчуку підігрують, щоб він зберіг власність, – ексочільниця АРМА про землі Боржави, реванш людей Януковича і майно Міндіча", заявила, що в ОГП нібито гальмували продаж судна і виявили "безвідповідальність". В Офісі навпаки говорять, що всім допомагали ходу справи, а зволікала саме АРМА.

Коментарі АРМА та ОГП

Олена Дума пояснювала, що згідно з хорватським законодавством арешт на яхту був накладений на строк два роки, який сплив у травні 2024 року.

"В момент, коли вже було обрано аукціонний будинок [для продажу яхти], "злетів" арешт.… Це моє суб'єктивне бачення: сталася безвідповідальність Генерального прокурора України. Кожні три місяці Офіс генпрокурора мав надавати копії документів, про те, що справа "рухається". Мін'юст Хорватії чітко розумів, що вироку по Медведчуку немає. Тому вони просили копії обвинувального акту і інші документи, які б підтверджували те, що справа "рухається". Шість разів арешт був продовжений. А на сьомий раз не змогли надати копію обвинувального акту. Мін'юст Хорватії до нас звертався чотири рази, що вони просили [документ] в Офісу генпрокурора, але відповіді не було…Я вважаю, що підіграли Медведчуку, щоб зберегти власність за ним. Крапка", — заявила вона.

В Офісі Генпрокурора з такими заявами не погоджуються і нагадали, що Окружний суд міста Спліт (Хорватія) 23 травня 2022 року на виконання запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу ухвалив рішення про накладення арешту на майно Медведчука. Цим самим рішенням судно було передано АРМА з метою здійснення заходів щодо управління майном та його реалізації.

Там зазначають, що упродовж 2022 – 2024 років неодноразово надавали додаткову інформацію щодо підстав для продовження арешту. Крім того, з метою сприяння АРМА у реалізації своїх повноважень Офіс Генерального прокурора налагодив конструктивну співпрацю з компетентними органами Республіки Хорватії та США, зокрема направивши додаткові запити про правову допомогу та інформацію до них, здійснивши спільно з АРМА огляд арештованого майна. У межах виконання цих додаткових запитів компетентним органам іноземних держав надіслано понад 30 листів, отримано відповіді і матеріали, які надавались АРМА.

"Разом з тим, АРМА для виконання ухвал суду мало два роки, однак не завершило цю процедуру, відтак рішення судів залишилися не виконаними", — підкреслюють в ОГП.

Яхта Royal Romance Віктора Медведчука у Монако Фото: Yacht Charter Fleet

Що зараз із судном

Офіс Генпрокурора з метою "спасіння" яхти після закінчення строку арешту ініціював порушення питання про термінове включення Медведчука до санкційних списків ЄС. Ухвалені рішення дозволили не дати покинути судну територію ЄС.

Водночас, пояснюють правоохоронці, реалізувати згадане майно можливо за наявності стосовно обвинуваченого обвинувального вироку з призначенням покарання, яке включає конфіскацію майна. Такий вирок має набути законної сили. Наразі судовий розгляд триває.

"Таким чином, Офіс Генерального прокурора забезпечив вжиття усіх можливих заходів для виконання судових рішень про передання яхти в управління АРМА та його реалізації. Рішення про реалізацію яхти в межах санкцій ухвалюються компетентними органами держави-члена Європейського Союзу, на території якої перебуває відповідний актив, на підставі регламентів ЄС. Україна не є стороною процедури реалізації активу

Зі сторони України компетентні органи — Міністерство закордонних справ України та Міністерство юстиції України — у межах своїх повноважень можуть вживати заходів дипломатичного та міжвідомчого характеру, зокрема ініціювати консультації, переговори та робочі наради на відповідному міждержавному й інституційному рівнях та супровід взаємодії з інституціями Європейського Союзу і компетентними органами держав-членів", — пояснили Генпрокуратурі.

