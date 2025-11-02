Стала кумой Медведчука и дружила с Пугачевой: что известно о забытой жене Медведева

Светлану Медведеву считали одной из самых влиятельных женщин России

Дмитрий Медведев — бывший президент России, который занимал эту должность в 2008-2012 годах. Сейчас он является заместителем председателя Совета Безопасности РФ и возглавляет пропагандистскую партию "Единая Россия". Медведев состоит в браке с супругой Светланой 32 года.

Что нужно знать:

Медведев познакомился с будущей женой в школе

Они поженились в 1993 году

Супруги воспитывают сына Илью

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене приверженца кремлевского режима.

Что известно о Светлане Медведевой

Светлана Линник родилась в 1965 году в городе Кронштадт возле Санкт-Петербурга. Ее отец был военным моряком, а мать – экономисткой. Вскоре семья переехала в Санкт-Петербург. В школьные годы Линник участвовала в КВН и театральных постановках.

В седьмом классе Линник познакомилась с Дмитрием Медведевым, который стал ее новым одноклассником. Вскоре они стали встречаться и иногда прогуливали уроки. После окончания школы Светлана поступила в Ленинградский финансово-экономический институт. Во время учебы она организовывала общественные мероприятия в Санкт-Петербурге и ездила в командировки в Москву.

Светлана Медведева, фото Getty Images

Светлана вышла замуж за Медведева в 1993 году. Они жили в ее родительском доме возле Санкт-Петербурга. В 1995 году у супругов родился сын Илья. В 90-х Медведев был советником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Вскоре он получил должность руководителя аппарата правительства России и семья переехала в Москву. Жена представителя кремлевского режима начала активно посещать модные показы.

Светлана Медведева часто появлялась на публике, фото Getty Images

Медведева имела хорошие отношения с Аллой Пугачевой. Певица приглашала ее к себе на новоселье и на 65-летний юбилей. Также говорили, что Медведева посодействовала певческой карьере Стаса Михайлова.

В 2008 году Медведев стал президентом России, а Светлана – первой леди. Она возглавила попечительский совет организации "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России", который распространяет кремлевскую пропаганду среди молодежи. В 2008 году Светлана стала президентом Фонда социально-культурных инициатив. Также Медведева сопровождала мужа на официальных мероприятиях и зарубежных визитах.

Светлана Медведева была первой леди России, фото Getty Images

Светлана Медведева совершала заграничные визиты вместе с мужем, фото Getty Images

Медведева основала в России праздник "День семьи, любви и верности". Также она совершала паломнические поездки. За свою деятельность Светлана получала российские государственные награды от Путина и патриарха Кирилла. Также супруга Медведева стала кумой Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, поскольку она вместе с Путиным крестила их дочь Дарью.

Медведева и Путин крестили дочь Медведчука, фото Getty Images

В 2014 году Медведева заняла 16-е место в рейтинге Forbes как одна из самых влиятельных женщин России. Также она помогает восстанавливать храмы страны-агрессора, в которых благословляют оккупантов на войну в Украине.

В 2022 году Медведева попала в санкционные списки США за поддержку войны России против Украины. Кроме того, против нее применили санкции Канада и Япония.

