С лифтом и бассейном: СМИ показали, как выглядит яхта Медведчука изнутри (видео)

Судно арестовано

Журналисты показали, как выглядит самая дорогая яхта мира, принадлежащая "куму Путина" Виктору Медведчуку. Арестованное судно находится в Хорватском городе Трогир.

Яхта пришвартована в необычном порту, так как она стоит в судоремонтной корабельной. Об этом сообщает "ТСН".

По данным журналистов, эта охраняемая территория, поэтому посторонним туда невозможно попасть. Пока яхту удавалось увидеть только с моря.

Напомним, что Медведчук приобрел ее в 2015 году и с тех пор судно видели на Лазурном побережье Франции, Италии, Монако, Хорватии и т.д. Яхта имеет 92 метра в длину и 14 метров в ширину.

По данным издания, адвокаты Медведчука в Трогире во время визита украинской комиссии оказывали сильное сопротивление даже вопреки предписанию хорватского суда и законности ее действий, но все же некоторым удалось пройти на судно, осмотреть его и снять на телефон.

Часть кадров была потеряна, ведь охрана судоремонтной корабельной требовала удалить все видео, аргументируя это тем, что случайно могли снять другие яхты.

Яхта вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. Она также имеет работающий лифт, но свет включается не везде. Большинство имущества накрыто простынями.

Со всех гостевых кают журналистам разрешили снять только одну. Она украшена красным деревом, на стене – репродукция работы французского художника Поля Гогена. На полках книги Генрик Сенкевич и Гете. Ванная комната украшена ракушками.

"Жемчужина" яхты – бассейн на палубе. Он один из самых больших, который когда-либо строила на судне компания, создавшая эту яхту.

Съемка журналистов продолжалась не долго, ведь охрана через 30 мин попросила покинуть судно и запретила снимать даже с берега.

"Это очень крутая яхта. По размерам, по стоимости, по люксовости она входит в первые десятки яхт мира", — говорит моряк и эксперт Тарас Остапчук.

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