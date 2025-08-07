Марченко настояла, чтобы ее крестил Путин: где сейчас дочь предателя Медведчука и как она выглядит (фото)

Младшая дочь Медведчука ведет закрытый образ жизни

Оксана Марченко, построившая в Украине блестящую карьеру телеведущей, предала нашу страну, как и ее супруг Виктор Медведчук. В 2022 году бывшего политика задержала СБУ, затем его обменяли на украинских военнопленных. Сейчас, вероятно, супруги вместе с 21-летней дочерью Дарьей живут в Москве.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит предателей Украины и что о ней известно. Девушка старается избегать публичной жизни.

Что известно о семье Оксаны Марченко и Виктора Медведчука

Оксана Марченко когда-то была одной из самых узнаваемых телеведущих Украины. Сначала она создала и вела авторский проект "Шоу Оксаны Марченко", а затем стала лицом рейтинговых программ. С 2009 по 2014 год была ведущей "Україна має талант", а с 2010 по 2016 — популярного шоу "Х-фактор".

С будущим супругом, пророссийским политиком Виктором Медведчуком, она связала свою жизнь в 2003 году. Спустя год у пары родилась дочь Дарья, которой в мае 2025 года исполнился 21.

На протяжении многих лет семья жила в Украине, поскольку Марченко активно строила карьеру на телевидении, участвуя в популярных проектах, а Медведчук занимался политическими делами, в частности был лидером партии "ОПЗЖ", которая сейчас запрещена в Украине.

Стоит отметить, что крестным отцом Дарьи стал российский диктатор Владимир Путин. Бывший украинский политик Виктор Медведчук в интервью за 2019 год признался, что взять президента России в кумовья настояла его супруга Оксана Марченко.

Когда речь идет о таких людях, говорить о том, что вы "друзья" или "близкие", нелепо. Была просьба моей жены, и он с удовольствием согласился. Виктор Медведчук

Медведчук рассказал, что Путин поздравлял их дочь с праздниками и их семьи по возможности встречались. Также экс-нардеп говорил, что его дочь Дарья категорически не хочет уезжать на учебу за границу, а планирует получать высшее образование в Киеве.

Как выглядит дочь Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Однако как пишут СМИ, в 2021 году Дарья Медведчук переехала в Москву и стала студенткой Высшей школы экономики. Но интереса к учебе у девушки особо не было. Дочь Марченко и Медведчука дважды пытались отчислить, но благодаря влиятельным связям, скандала удалось избежать.

В 2022 году, по словам предателя, его младшая дочь планировала начать учебу в Швейцарии, однако буквально за несколько дней до вылета ее визу аннулировали.

Свежей информации о Дарья Медведчук в сети нет, поскольку девушка старается лишний раз не "светится" и ведет закрытый образ жизни. Вероятно, она продолжает получать образование в России.

