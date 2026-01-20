Бронеавтомобиль "Варта-2" в 2025 году прошел успешное боевое испытание в подразделении "Азов"

В 2025 году бронеавтомобиль "Варта 2" прошел боевое крещение. Успешное испытание прошло в подразделении "Азов".

Об этом сообщила Украинская бронетехника. Отмечается, что машина хорошо показала себя при испытании и уже сейчас может выполнять задачи в любых условиях.

"Эта боевая бронированная машина уже успешно испытана бойцами 12-й бригады "Азов" на фронте. Авто имеет все качества, необходимые для выполнения боевых задач в любой местности. В том числе — при интенсивной работе вражеских дронов", — говорится в сообщении подразделения.

Более того, "Варта-2" поражает своей стойкостью к вражеским поражениям. Ведь после последнего попадания машина осталась целой и без следов повреждений.

"Недавно при выполнении боевой задачи было попадание вражеского fpv-дрона. Ни броня, ни само стекло не пробитые. Ребята вернулись все живые и здоровые", — делится опытом использования "Варты- 2" боец ​​с позывным "Прут" 6-го батальона 12 бригады специального назначения "Азов".

По его словам, технические характеристики бронеавтомобиля позволяют использовать его в любых боевых задачах.