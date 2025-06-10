Бронеавтомобили "Варта-2" от "Украинской бронетехники" поступят в Силы обороны: есть еще одна новинка

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны новые тактические бронеавтомобили "Варта-2" и UAT.GYURZA-02 украинского производства. Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

"Обеспечение армии современной бронетехникой остается одним из приоритетов Министерства обороны. Новые бронеавтомобили должны соответствовать жестким критериям эффективности, надежности и прежде всего иметь высокую степень защиты экипажа и десанта. Важно, чтобы в новое вооружение и технику, которые предлагаются для войска, закладывался значительный технологический потенциал, в частности, относительно огневой мощи, защищенности, функциональности", – отметил замминистра Валерий Чуркин.

"Варта-2" – это современный специализированный бронеавтомобиль класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

Машина производится в трех версиях: базовая модель с бронированной турелью для пулемета 12.7 мм, а также с дистанционно управляемым боевым модулем (для оружия калибра 12.7 мм, 14.5 мм или 30 мм).

Бронемашина имеет серьезный уровень защиты. Баллистическая стойкость соответствует стандарту ПЗСА-6 – защита от пуль калибра 7.62×54 мм и бронебойно-зажигательных патронов типа Б32 с расстояния 10 м. Противоминная защита выдерживает подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Салон оснащен противоминными сиденьями, подвесным полом и другими элементами безопасности.

Под капотом – 6.7-литровый турбодизель. Машина имеет автоматическую коробку передач, современную тормозную систему, системы навигации, пожаротушения, маскировку, а также фильтрацию воздуха – для защиты от химической и биологической угрозы.

Другая новинка – специальный бронеавтомобиль UAT.GYURZA-02 – это модернизированная версия уже известной GYURZA-01, которая уже используется нашими воинами. В новой модели улучшен уровень бронезащиты, динамические и внедорожные характеристики.

Автомобиль оборудован 6.7-литровым турбодизелем, автоматической трансмиссией, двухконтурной тормозной системой.

Десантный отсек автомобиля имеет высокий уровень защиты от выстрелов бронебойно-зажигательных пуль 7.62х39 или 7.62х54 мм. V-образное днище обеспечивает стойкость к подрыву на мине с эквивалентом до 8 кг тротила. На машину можно установить любой пулемет калибром до 14.5 мм.

Напоминаем производителям ОВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.

Фото предоставлены производителями