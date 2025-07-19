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Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдерживает удар вражеских FPV-дронов и продолжает движение

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдерживает удар вражеских FPV-дронов и продолжает движение Новость обновлена 19 июля 2025, 13:53

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал удар вражеских FPV-дронов и спокойно продолжил движение, выполняя задание.

Видео его работы на фронте опубликовал канал в Телеграмме "СКАДОВСКИЙ ЗАЩИТНИК".

"ББМ "Новатор" ВСУ спокойно держит удар FPV дронов врага и двигается дальше", — говорится в сообщении.

Заметим, что бронеавтомобиль "Новатор" произведен компанией "Украинская бронетехника".