Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдерживает удар вражеских FPV-дронов и продолжает движение
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Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал удар вражеских FPV-дронов и спокойно продолжил движение, выполняя задание.
Видео его работы на фронте опубликовал канал в Телеграмме "СКАДОВСКИЙ ЗАЩИТНИК".
"ББМ "Новатор" ВСУ спокойно держит удар FPV дронов врага и двигается дальше", — говорится в сообщении.
Заметим, что бронеавтомобиль "Новатор" произведен компанией "Украинская бронетехника".