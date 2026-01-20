Бронеавтомобіль "Варта 2" у 2025 році пройшов успішне бойове випробовування у підрозділі "Азов"

У 2025 році бронеавтомобіль "Варта 2" пройшов бойове хрещення. Успішне випробовування відбулось у підрозділі "Азов".

Про це повідомила Українська Бронетехніка. Зазначається, що машина добре показала себе під час випробування і вже зараз може виконувати завдання у будь-яких умовах.

"Ця бойова броньована машина вже успішно випробувана бійцями 12-ї бригади "Азов" на фронті. Авто має всі якості, необхідні для виконання бойових завдань в будь-якій місцевості. В тому числі – за умов інтенсивної роботи ворожих дронів", — йдеться в дописі підрозділу.

Ба більше, "Варта-2" вражає своєю стійкістю до ворожих уражень. Адже після останнього влучання машина залишилась цілою і навіть без слідів ушкоджень.

"Недавно при виконанні бойового завдання було влучання ворожого fpv-дрона. Ні броня, ні саме скло не пробите. Хлопці повернулися всі живі і здорові", — ділиться досвідом використання "Варти 2" боєць з позивним "Прут" 6-го батальйону 12 бригади спеціального призначення "Азов".

За його словами, технічні характеристики бронеавтомобіля дозволяють використовувати його в будь-яких бойових завданнях.