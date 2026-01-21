Замерзшие без отопления дома могут "парить": необычное явление попало на видео

Из окон и балконов поднимаются клубы горячего пара

В Киеве жители заметили весьма необычное явление — после восстановления отопления из окон многоэтажек повалил пар. Однако причин для беспокойства нет, ведь это не дым и не опасный выброс — это обычное физическое явление конденсации влаги.

Что нужно знать:

Такой эффект можно наблюдать каждую зиму в холодную погоду

Чем больше разница температур внутри и снаружи, тем ярче виден пар

Аналогичный эффект мы наблюдаем, когда выдыхаем на морозе

Соответствующее видео было опубликовано в одном из столичных пабликов в Telegram. На кадрах можно заметить, что из окон и балконов поднимаются клубы горячего пара, создавая эффект "дышащих" зданий.

Подобное явление является абсолютно нормальным. Дело в том, что горячий воздух из батарей, попадая на холодное уличное пространство, конденсируется и образует видимый пар. К слову, ровно по такому же принципу мы видим пар из рта, когда выдыхаем на морозе — тёплый влажный воздух конденсируется в холодном.

При этом, чем больше будет разница температур между тёплым воздухом внутри и холодным снаружи, тем ярче и плотнее виден этот туман.

Соответственно, явление, которое автор запечатлел на видео, ни в коей мере не является опасным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что над одним из городов Киевщины увидели редкое атмосферное явление.