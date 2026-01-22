Что в "Сильпо" сейчас можно урвать по акции: ТОП-3 продукта, которые подешевели почти в два раза

Некоторые продукты можно купить за полцены

В украинских супермаркетах во время акций можно закупится в разы дешевле, чем в обычные дни. Часто скидки устаивает, например, "Сильпо".

В сети назвали 3 продукта, которые на этой неделе можно купить почти в два раза дешевле.

Так, с 22 по 28 января, в "цінотижики" (регулярные недельные акции сети), в частности, попали:

Вафли "Артек" от "Свиточ" (12шт.) — 34 гривны вместо 61

Вафли Артек

Сметана "Селянская" 20% (300гр.) — 47 гривен вместо 67

Сметана Селянская

Кефир "Яготинский" 1% (850гр.) — 34 гривны вместо 62. 2,5% — 39 гривен вместо 65.

Кефир Яготинский

Почему товары продают со скидкой?

Как пишет novyny.live, некоторые потребители могут ошибочно полагать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.

