Що в "Сільпо" зараз можна урвати по акції: ТОП-3 продукти, які подешевшали майже вдвічі

Деякі продукти можна купити за півціни

В українських супермаркетах під час акцій можна закупитись у рази дешевше, ніж у звичайні дні. Часто знижки влаштовує, наприклад, "Сільпо".

У мережі назвали 3 продукти, які цього тижня можна купити майже вдвічі дешевше.

Так, з 22 по 28 січня, до "цінотижиків" (регулярні тижневі акції мережі), зокрема, потрапили:

Вафлі "Артек" від "Світоч" (12шт.) — 34 гривні замість 61

Вафлі Артек

Сметана "Селянська" 20% (300гр.) — 47 гривень замість 67

Сметана Селянська

Кефір "Яготинський" 1% (850гр.) — 34 гривні замість 62. 2,5% — 39 гривень замість 65.

Кефір Яготинський

Чому товари продають із знижкою?

Як пише novyny.live, деякі споживачі можуть помилково вважати, що акційні пропозиції доступні лише для товарів, термін придатності яких добігає кінця. Проте продуктові мережі регулярно знижують ціни на більшу частину асортименту з інших причин, зокрема, щоб швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів купувати.

