Прокуроры исчезли из зала суда — адвокаты Богуслаева обратятся в Европейский суд по правам человека

Адвокаты и международные наблюдатели фиксируют нарушение по делу Богуслаева

В Киевском апелляционном суде снова сорвали рассмотрение жалобы на продление ареста 86-летнего Вячеслава Богуслаева. Пенсионер находится за решеткой уже 1088 дней без возможности выхода под залог или домашний арест.

Об этом заявил адвокат Богуслаева Ростислав Кравец. По его словам, прокуроры и судьи действовали согласованно, чтобы не рассмотреть апелляцию.

По словам адвоката, два представителя Офиса генпрокурора пришли в суд, но за десять минут до начала заседания получили звонок и ушли. На вызовы секретаря суда они не отвечали. Судьи воспользовались этим и отложили разбирательство, хотя по закону могли продолжить без прокуроров. Информацию подтверждает и мониторинговая миссия IAC ISHR, способствующая соблюдению права на справедливый суд.

Миссия ISHR подтвердила: прокуроры были в здании суда, но за десять минут до заседания покинули помещение без объяснений. Защитники предположили, что это была попытка намеренно затянуть разбирательство, чтобы не дать принять решение вовремя.

Адвокаты подчеркнули: прокуроры знали о дате заседания и читали жалобу, поэтому суд мог рассмотреть дело без них. Однако коллегия судей во главе с Рудниченко решила иначе.

Следующее заседание было назначено на 27 октября. К тому времени истечет срок действия решения об аресте, и суд успеет избрать новый срок содержания под стражей. Предварительную апелляцию до сих пор не рассмотрели, хотя сроки давно истекли.

Три апелляции без рассмотрения: почему систематически срывают рассмотрение дела

По этому делу апелляционные жалобы на продление ареста уже трижды рассматривались с нарушением сроков. Сейчас накопилось две нерассмотренные апелляции на предыдущие решения, а суд успел назначить новый арест.

Защитники планируют обратиться в Европейский суд по правам человека, комиссарам по правам человека ЕС и ООН, президенту и Верховной Раде. Они требуют восстановить право на защиту и уволить генпрокурора из-за ненадлежащей организации работы.

Мониторинговая миссия IAC ISHR отметила: "Эта ситуация приобретает особую остроту, учитывая длительное пребывание Богуслаева В.А. под стражей (более 1000 дней), его преклонный возраст и критическое состояние здоровья. Отсутствие надлежащей оперативности со стороны апелляционного суда может свидетельствовать о формализованном подходе к рассмотрению жалоб и нивелировать саму суть права на апелляционное обжалование. Это, в свою очередь, подрывает эффективность судебного контроля как механизма предотвращения произвольного ограничения свободы. Подобные промедления создают риск системного нарушения принципа разумных сроков и права на свободу, что является одним из базовых стандартов справедливого судебного разбирательства".

Международные наблюдатели рекомендуют продолжить мониторинг этого дела.

Напомним, ранее адвокат подсудимого Ростислав Кравец говорил, что государство перешло уже к прямым действиям по убийству Богуслаева. Речь идет о грубом нарушении Европейской конвенции по правам человека.