Государство перешло уже к прямым действиям по убийству Богуслаева — адвокат

Адвокаты уже не раз подчеркивали нечеловеческие условия содержания Вячеслава Богуслаева

Героя Украины, известного авиаконструктора и 86-летнего пенсионера Вячеслава Богуслаева, который уже почти три года находится в следственном изоляторе, хотят убить, считает его защита. В этот раз подозреваемого доставили на заседание суда в одном автозаке с другим задержанным, у которого открыта форма туберкулеза.

Об этом заявил адвокат Богуслаева Ростислав Кравец. Он опубликовал фото из зала суда.

По словам адвоката, государство перешло к прямым действиям, направленным на убийство Вячеслава Богуслаева.

"Прокуратура затягивает рассмотрение. Сегодня из заявленных 4 свидетелей явился один. На сегодняшний день в деле нет ни одного доказательства его виновности и подтверждения обстоятельств, указанных в обвинительном акте. Похоже, решили, что раз доказать не могут, то просто хотят убить", — пишет защитник обвиняемого.

Международная ассоциация судебного мониторинга также обращала внимание на выявленные нарушения при транспортировке Богуслаева в суд.

По информации, предоставленной защитниками, обвиняемый был доставлен на судебное заседание в одном транспортном средстве с лицом, больным открытой формой туберкулеза. Впоследствии он находился рядом с этим лицом еще несколько часов в ожидании начала слушания. В связи с этим судебное заседание было проведено в другом зале, поскольку в назначенном зале накануне рассматривалось дело указанного лица, и из соображений безопасности все участники процесса были в марлевых масках", — отмечается в заявлении.

Однако в автозаке обвиняемый находился без каких-либо недопустимых средств защиты. Поэтому, по заявлению ассоциации, речь идет о грубом нарушении Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, ранее адвокаты авиаконструктора неоднократно отмечали нарушения прав человека в условиях содержания Богуслаева. В частности, его неоднократно переводили в камеры, где содержатся люди, подозреваемые в тяжких преступлениях, искусственно не давали ему спать, не выключая свет. Вячеслав Богуслаев в СИЗО перенес клиническую смерть, у него почти нет слуха. Адвокаты предупреждают, что в случае с Богуслаевым вполне возможен сценарий "имитации" внезапной смерти. Фактически, это будет политическим убийством.

Между тем, вертолетный авиаконструктор продолжает оставаться под стражей уже более 1000 дней. Суд постоянно продлевает ему меру пресечения. По словам защитников, есть менее строгие альтернативы, особенно учитывая возраст обвиняемого и состояние его здоровья.