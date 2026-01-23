Свет будет не больше 7 часов. Графики отключений на 23 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Так что в пятницу, 23 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Киев и Киевская область

Действуют экстренные отключения. Энергетики работают без перерывов 24/7, чтобы обеспечить киевлян светом с ориентировочной периодичностью: около 3 часов со светом и 10 часов без. Однако ситуация не равномерна и может изменяться в течение дня. Дать точный график пока невозможно.

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 23 января

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 23 января

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 23 января

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 23 января

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 23 января

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 23 января

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 23 января

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 23 января

Черновицкая область

Действуют экстренные отключения.

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 23 января

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 23 января

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 23 января

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 23 января

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 23 января

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 23 января

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 23 января

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 23 января

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 23 января

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 23 января

Одесская область

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются аварийные отключения.

Графики отключений в Одесской области 23 января

