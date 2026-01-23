Світло буде не більше 7 годин. Графіки відключень на 23 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у пʼятницю, 23 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ та Київська область

Діють екстрені відключення. Енергетики працюють без перерв 24/7, щоб забезпечити киян світлом з орієнтовною періодичністю: близько 3 годин зі світлом та 10 годин без. Однак ситуація не рівномірна і може змінюватись протягом дня. Дати точний графік поки що неможливо.

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 23 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 23 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 23 січня

Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 23 січня

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 23 січня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 23 січня

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 23 січня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 23 січня

Чернівецька область

Діють екстрені відключення.

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 23 січня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 23 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 23 січня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 23 січня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 23 січня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 23 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 23 січня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 23 січня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 23 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 23 січня

Одеська область

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.

Графіки відключень в Одеській області 23 січня

