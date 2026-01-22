Сколько часов света в Киеве добавит потепление: эксперт озвучил цифры
-
-
Многое зависит от российских обстрелов
Потепление не приведет к мгновенному улучшению ситуации со светом в Киеве. Повышение суточной температуры снизит нагрузку на сеть, но о значительном уменьшении графиков говорить рано.
Что нужно знать:
- Доступность электричества с потеплением вырастет
- Кардинальные улучшения возможны через некоторое время, не сразу
- Ситуация с отоплением может улучшиться с потеплением
Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал "Телеграфу" в блицинтервью "Когда в Киеве будут реальные графики отключений? Появился оптимистичный прогноз".
По словам Харченко, с потеплением ситуация со светом в Киеве станет легче, снизится потребление. Однако состояние, в котором сейчас находится энергетика в столице, не позволит получить мгновенного улучшения.
Эксперт пояснил, что электричество будет доступнее при плюсовой температуре. Точных подсчетов еще нет, но, по мнению Харченко, возможны полтора-два дополнительных часа света в сутки. Впрочем, сказать, что это кардинально изменит ситуацию нельзя.
Директор Центра исследований энергетики отмечает, что ожидать сейчас мгновенного улучшения со светом в Киеве не следует. Оно будет происходить пошагово.
Однако не следует забывать, что огромную роль в энергетической ситуации будут играть именно обстрелы Украины. Вопросы отопления тоже будут постепенно решать, будут ремонтные работы. Но ждать поразительных перемен до конца отопительного сезона не следует.
