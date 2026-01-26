Сгубила давняя страсть? Что постил в соцсетях нардеп Саламаха, который погиб на квадроцикле (фото и видео)

Нардеп был опытным водителем

Орест Саламаха, народный депутат от партии "Слуга народа", погиб в ДТП во Львовской области вечером в воскресенье, 25 января. Мужчина за рулем квадроцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Саламаха давно увлекался мотоциклами и квадроциклами.

Что нужно знать:

Врачи пытались спасти жизнь мужчины, но он скончался в больнице

Саламаха в 2023 году стал владельцем на Mercedes-Benz EQS 450+

У нардепа осталось трое маленьких детей

Орест Саламаха

Своим увлечением Орест Саламаха делился в соцсети Instagram. Еще в 2015 году он опубликовал фото на мотоцикле, немало подобных снимков он постил и позже.

Орест Саламаха на мотоцикле, 2015 год

Орест Саламаха, май 2017 года

Путешествие на мотоциклах, 2017 год

Также на его странице много фото на квадроцикле. Так, в 2014 году Орест Саламаха опубликовал фото квадроцикла в багажнике автомобиля. Он подписал снимок "начало".

Квадроцикл в багажнике, 2014 год

В 2021 году нардеп постил фото на квадроцикле с маленьким сыном. Он писал, что с сыном путешествия стали более интересными.

Саламаха с сыном на квадроцикле

Кроме того, Саламаха показывал, как едет квадроциклом по сложным участкам. Он передвигался практически по бездорожью с влажной грязью.

Орест Саламаха погиб — что известно

Авария произошла около 18:40 в Сокольниках Львовской области. По неизвестным причинам квадроцикл, который вел Саламаха, выехал на встречную полосу и влетел в маршрутку. На место крушения прибыли медики, нардепа забрали в реанимацию. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но нардеп скончался в больнице около 22:00.

Место аварии

