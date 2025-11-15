Выжил в аду войны и погиб в тылу. Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве военного

Задержанный ранее уже был судим

Полицейские обнаружили и задержали подозреваемого в жестоком убийстве военнослужащего. Мужчина исчез, поехав покупать подержанный автомобиль ВАЗ.

Как сообщает заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов, об исчезновении сына сообщила мать. К сожалению, через некоторое время тело военнослужащего обнаружили в лесу на границе Кировоградской и Черкасской областей с огнестрельным ранением.

Выжившего на фронте защитника заманил в ловушку под видом продажи авто и хладнокровно застрелил ради денег ранее судимый 50-летний мужчина с Кировоградщины, — написал Небытов

Задержание подозреваемого

По его словам, в 2017 году подозреваемого уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия (носил пистолет "для самозащиты и отражения гипотетического нападения"). Самозащита не понадобилась и мужчина уже использовал оружие для разбойного нападения и убийства.

