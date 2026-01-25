Остались с элитной недвижимостью: что известно о жене и детях погибшего нардепа Саламахи

Согласно налоговым декларациям нардепа, его жена имеет в собственности много недвижимости и другого ценного имущества

В воскресенье, 25 января, в ДТП под Львовом трагически погиб народный депутат от партии "Слуга народа" Орест Саламаха. У него осталась жена и трое маленьких детей.

Орест Саламаха вместе с супругой Анной не раз вызывал вопрос у проверяющих органов. "Телеграф" расскажет о семье нардепа.

Что известно об Анне Саламахе

В 2024 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило в декларации о доходах львовского нардепа Ореста Саламахи недостоверных сведений на 9 млн грн. В частности, возникли вопросы, как его жена смогла приобрести три участка в Сокольниках всего за 66 тысяч гривен, в то время как их минимальная рыночная стоимость составляет 3 миллиона гривен.

Орест и Анна Саламахи с детьми

Согласно декларации нардепа, у его жены Анны Саламахи также есть дом в Сокольниках под Львовом площадью более 400 квадратных метров. Кроме того, Анна имеет в этом же селе три нежилых помещения, общей площадью более 600 квадратов.

Также жена нардепа имеет два земельных участка в селе Карачин. Яворивского района, каждый из которых более 20 соток, и земельный участок в селе Терло, в 5 километрах от польской границы. Кроме того, в ее собственности есть квартира во Львове в 65 квадратных метров.

У нардепа осталось трое маленьких детей

Среди движущейся собственности у жены есть BMW X5 и мотоцикл Harley-Davidson XL 883. Кроме того, в 2022 году Анна приобрела еще и башенный кран с верхним поворотным устройством.

Семья Саламах в полном составе

