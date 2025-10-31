Если потеряли бумажный билет, его восстановить невозможно. В УЗ рассказали, что делать

Проездные документы, приобретенные онлайн, легко можно восстановить, а бумажные — нет

В случае потери бумажного билета на поезд, приобретенного в кассе, восстановить его невозможно. В "Укрзализныце" дали совет, что делать в этом случае.

О проблеме на своей Facebook-странице рассказала Наталья Балаклеенко, которая имела льготные билеты, приобретенные в кассе. Украинка объяснила, что в случае потери такого билета из него невозможно сделать дубликат, а также его невозможно отменить или вернуть, потому что у вас физически нет билета. Кроме того, место в вагоне нельзя выкупить заново, хотя потерявший билет точно знает, что оно свободно. Однако для системы он выкуплен и повторно билет на него никто не продаст.

Почему невозможно восстановить потерянный бумажный билет

Бумажные билеты на поезд

В "Укрзализныце" ответили и подтвердили, что в случае потери бумажного билета, приобретенного в кассе, его действительно нельзя восстановить или оформить дубликат. Это предусмотрено п. 9.9 "Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Причина — кассовые билеты печатаются через отдельную систему продаж, которая не хранит персональные данные пассажира, поэтому восстановить его без оригинала технически невозможно. В то же время, если билет куплен онлайн, ситуация совсем другая — мы видим его в администраторской системе продаж и всегда можем помочь с возобновлением или возвратом средств, — пояснили в УЗ

Чтобы изменить эту ситуацию, нужно вносить изменения в государственные правила перевозок, утверждаемые не только "Укрзализныцей". УЗ со своей стороны готова инициировать пересмотр норм, потому что понимает, что они создают неудобства для пассажиров.

Что делать, если потеряли бумажный билет

В УЗ отметили, что никогда не бросают пассажира на перроне и делают все возможное, чтобы украинцы добрались до пункта назначения. Железнодорожники призвали тех, кто потерял бумажный билет, звонить по номеру 0-800-503-111 или тегать УЗ в комментариях и сообщениях.

Мы всегда рядом, и даже когда бюрократия говорит "нельзя", иногда можно найти человечное решение, — отметили в "Укрзализныце"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть билет онлайн, если сайт УЗ выдает ошибку. Это можно сделать даже после отправки поезда.