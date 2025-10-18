Даже после отправления поезда: как вернуть билет онлайн, если сайт УЗ выдает ошибку

Вернуть билет можно даже после отправки поезда

"Укрзализныця" дает возможность возвращения билетов на поезда, однако некоторым это не удается сделать через сайт. В этом случае есть другая возможность — даже если поезд уже отправился.

Украинка под одной из публикаций "Укрзализныци" на собственной Facebook-странице пожаловалась, что два дня не может вернуть билет на сайте УЗ. При попытке вернуть билет у женщины появлялось сообщение "железнодорожный сервис временно вышел из строя. Попробуйте позже".

Как вернуть билет УЗ, если на сайте не получается

Представитель "Укрзализныци" подсказал другой способ возвращения билета. Это можно сделать через сервис претензионного возврата билетов по ссылке. Заполняя форму, необходимо указать, что на сайте выбивает ошибку.

Приветствуем! Если все же не получилось, верните через сервис претензионного возврата и укажите, что выбивает ошибку, вернем таким образом, — ответили в УЗ

Сервис претенциозного возврата билетов – что это

Претензионный возврат билетов позволяет вернуть средства, если стандартный возврат уже закрыт или недоступен. Этот сервис от УЗ позволяет подать электронное заявление через сайт, которое надо подписать с помощью "Дія.Підпис".

Детский вагон УЗ

Этот способ обычно применяется, когда пассажир не смог вернуть билет в стандартный срок. За услугой можно обратиться даже после отправления поезда, но не позже, чем через час, если билет не использован из-за болезни или несчастного случая.

Также претенциозный возврат билетов возможен в случаях:

если вы проехали только часть пути

для возвращения неиспользованных билетов, приобретенных в Украине, но сданных за границей

для возврата группового заказа (полностью или частично)

если поездка не состоялась по вине железной дороги (например, опоздание поезда более чем на 1 час)

если вас перевели в вагон низшей категории

На сумму возмещения за билет влияет срок возврата. Обычно более чем за 24 часа до отправления возвращается полная стоимость билета и плацкарты (часть стоимости проездного билета, покрывающая расходы на подготовку вагона к рейсу и его обслуживание); от 24 до 6 часов можно получить полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты. Если сдаете билет менее чем за 6 часов — возвращается только стоимость билета (без плацкарты).

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном вагоне "Укрзализныци", который удивил украинцев.