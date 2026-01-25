За такое нужно премию давать: украинец смастерил чудо-обогреватель и покорил TikTok (видео)

"Чудоприбор" украинца вызвал споры в соцсетях

Из-за российских обстрелов украинцы сталкиваются с проблемой обогрева собственного дома. Однако изобретательность всегда была одной из чеснот нашего народа.

Украинец поделился простым лайфхаком, который поможет повысить температуру в помещении даже при сильных морозах. Видео обнародовано в одной из соцсетей.

Мужчина подробно показал свое "изобретение". Он подсоединил к двум оцинкованным трубам небольшого диаметра спаренный вентиляторный блок, который питается от аккумулятора, так, чтобы воздух проходил через трубы.

Трубы он поместил на конфорку газовой плиты и кастрюлю с водой. Таким образом, газ греет трубы, через которые проходит воздух, который уже горячим выходит с другого конца. Таким образом, у украинца получился обогреватель, работающий по принципу "тепловой пушки".

Как отреагировали в сети

Пользователи соцсети отреагировали на лайфхак с удивлением и восхищением. Однако нашлись и противники такого подхода из-за ряда опасных факторов.

"Когда прилетят инопланетяне, выживут только украинцы";

"Так может мы уже под шумок ядерку сделаем", — шутят в комментариях.

"Кого они хотят ПОБЕДИТЬ?";

"Мы в блиндаже схожую систему из труб и окопных свечей делали", — пишут пользователи.

"Попахивает Нобелевским лауреатом";

"Думал это анонс нового фламинго";

"Боже. Кто нас может победить?. Это нереально", — пишут в комментариях.

Противники этой идеи выразили обоснованные сомнения в эффективности и безопасности устройства. Многих людей беспокоил вопрос, что делать с угарным газом и другими опасными продуктами горения.

"Во-первых, это опасно — газ не сгорает полностью. Во-вторых, зачем вам заморачиваться, если вы решили греться газом? Включите конфорку и она начнет греть комнату";

"Только выжигает кислород";

"Ну… тепло дует в одном направлении и зачем это. Тепловая энергия производится во время сгорания газа. Сколько газа столько и тепла, что не ставить сверху больше тепла не станет";

"Угарный газ никто не отменял", — пишут в комментариях.

