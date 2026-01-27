Россияне атаковали Украину "Италмасом": чем интересен дрон и отличается ли от "шахеда" (фото)

Название дрона происходит от местного символа — цветка Италмас

В ночь на 27 января россияне атаковали Украину, в частности, дронами-камикадзе "Италмас". Они являются более дешёвой и упрощённой альтернативой "шахедам" и уже неоднократно использовались врагом во время обстрелов.

Что нужно знать:

Из-за характерного звука в полёте этот дрон в народе получил прозвище "газонокосилка

По заявлениям россиян, дальность полёта БПЛА может достигать до 200 км

Первые сообщения о применении "Италмасов" появились осенью 2023 года

О применении дрона этой ночью стало известно из сообщения Воздушных сил. Там отметили, противник атаковал 165 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и дронами других типов.

В этом материле "Телеграф" рассказывает, что известно о БПЛА "Италмас" и в чем их главное отличие от "шахедов", которыми россияне регулярно бьют по Украине.

"Италмас" — особенности и характеристики дрона

"Италмас" является беспилотником от компании ZALA, продолжающим развитие темы "Гераней" с двигателями внутреннего сгорания.

БПЛА называют упрощенным и более дешевым аналогом Shahed-136. Из-за своего специфического звука в полете в народе был прозван "газонокосилкой". Кодовое название БПЛА на производстве – "Изделие 54".

Россияне уверяют, что эти БПЛА могут якобы поражать артиллерию и технику ВСУ на расстоянии 200 км.

Италмас

Силовая установка дрона установлена ​​в носу аппарата, что позволяет улучшить возможности избегания сбивания ракетами ПВО с тепловыми головками наведения. Кроме того, дополнительное обдувание двигателя тянущим винтом позволяет значительно снизить тепловое излучение.

По не подтвержденным данным, в "Италмасе" могут использоваться новые алгоритмы искусственного интеллекта. Подключаемые к камере дрона алгоритмы якобы могут выявлять ориентиры и осуществлять навигацию, когда GPS глушится, а машинное обучение может идентифицировать цели без вмешательства человека.

Характеристики:

Дальность полета – до 200 километров

Скорость – не более 120-150 км/ч

Тип двигателя – бензиновый китайский двигатель, как и в "Герберах"

Боевая часть: от 15 до 25 кг взрывчатки

Навигация: автономная или под управлением оператора.

Особенности дрона "Италмас". Инфографика "Телеграф"

Атаки по Украине

Впервые информация об атаке "Италмас" появились осенью 2023 года. Тогда, в ночь с 22 на 23 октября 2023 года "Италмасы" атаковали Киев, но все дроны были перехвачены и уничтожены противовоздушной обороной.

В сбитых дронах были обнаружены дешевые китайские комплектующие. Оказалось, что их производят их в столице Удмуртской Республики РФ – Ижевске, и названы они в честь местного символа Предуралья – цветка Италмас.

Детали Италмаса

Италмас

В ноябре 2023 года в Главном управлении разведки МО подтвердили, что россияне пытаются использовать "Италмасы" против Украины. Дроны этого типа враг рассматривал как более дешевый аналог ударных "Шахедов", пишет РБК-Украина.

В июле 2025 года россияне ударили дронами "Италмас" по Сумам.

Чем "Италмас" отличается от "шахеда"

"Италмас" умеет летать значительно ниже, чем "Шахеды". Таким образом, его значительно сложнее обнаружить. Также, по некоторым данным, на этот дрон труднее наводятся боеприпасы систем ПВО: двигатель у "Италмаса" вынесен вперед.

"Шахед" — крупнее, тяжелее, несёт более мощную боевую часть. В "Италмас" — легче и компактнее, заряд меньше. Иранский дрон-камикадзе является более дорогим в производстве, нежели "Италмас". Последний максимально удешевлён, чтобы запускать большим количеством.

Также стоит добавить, что "Италмас" не рассчитан на удары по военным объектам из-за небольшого объема боевой части, по сравнению с "шахедом". Небольшая скорость не дает ему возможности охотиться за мобильными целями.

"То есть много чего скопировано, единственное — отличие двигателя — он более простой и дешевый, чем у Shahed, поэтому себестоимость такого дрона может быть даже дешевле. А если он дешевле, это дает возможность врагу их "клепать" в довольно таки большом количестве", — объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований, аналитик Александр Мусиенко в интервью "Фокусу".

