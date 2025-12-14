В Украине был замечен модернизированный "Шахед". Чем он опаснее обычного (фото)
-
-
Российская армия вдвое увеличила мощность своих БПЛА
Российские военные инженеры продолжают модернизировать беспилотники типа "шахед" ("Герань-2"), пытаясь нанести как можно больше разрушений украинским городам. В частности, один из сбитых БПЛА был оснащен двойной боевой частью.
Количество взрывчатки в беспилотнике увеличено до 100 килограммов. Об этом пишет эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш") и ряд Телеграмм-каналов.
"Двойная боевая часть на Шахеде. 100 кг в общем. БСТ-52 ", — отметил Бескрестнов.
В свою очередь OSINT-аналитики также подтвердили эту информацию. Резюмировав, что россияне просто добавили в одну б/ч еще одну.
"Россияне установили на "Герань-2" две 50-килограммовые фугасно-зажигательные боевые части БСТ-52", — говорится в сообщении.
Отмечается, что фугасное действие боевых частей с индексом БСТ-52 обеспечивается свойствами основного заряда боевой части, а зажигательная – зарядами гермоэлементов и зажигательным зарядом в кумулятивной выемке.
Что известно об этой боевой части
Характеристики БСТ-52 :
- диаметр — 300 мм;
- длина — 394 мм;
- основной заряд – пластизольное бризантное взрывчатое вещество. В ее состав входят: октоген, перхлорат бария, порошок алюминия, этиленгликольдинитрат;
- масса разрывного заряда – 35,4 кг;
- снаряжается донным электронным взрывателем "493М".
Также была опровергнута информация, что якобы в "шахедах" есть версии с двумя боевыми частями по 100 кг каждая. Это, вероятно, мог быть российский "вброс".
"Это две БЧ по 50 кг каждая, дающая 100 кг В ОБЩЕМ. Не вводите людей в заблуждение", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в российских "шахедах" были обнаружены новые модели радиомодемов. Теперь РФ использует устройства разных диапазонов, что усложняет работу по их подавлению.