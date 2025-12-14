В Украине был замечен модернизированный "Шахед". Чем он опаснее обычного (фото)

Российская армия вдвое увеличила мощность своих БПЛА

Российские военные инженеры продолжают модернизировать беспилотники типа "шахед" ("Герань-2"), пытаясь нанести как можно больше разрушений украинским городам. В частности, один из сбитых БПЛА был оснащен двойной боевой частью.

Количество взрывчатки в беспилотнике увеличено до 100 килограммов. Об этом пишет эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш") и ряд Телеграмм-каналов.

"Двойная боевая часть на Шахеде. 100 кг в общем. БСТ-52 ", — отметил Бескрестнов.

Двойная боевая часть в шахеде

В свою очередь OSINT-аналитики также подтвердили эту информацию. Резюмировав, что россияне просто добавили в одну б/ч еще одну.

"Россияне установили на "Герань-2" две 50-килограммовые фугасно-зажигательные боевые части БСТ-52", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фугасное действие боевых частей с индексом БСТ-52 обеспечивается свойствами основного заряда боевой части, а зажигательная – зарядами гермоэлементов и зажигательным зарядом в кумулятивной выемке.

Что известно об этой боевой части

Характеристики БСТ-52 :

диаметр — 300 мм;

длина — 394 мм;

основной заряд – пластизольное бризантное взрывчатое вещество. В ее состав входят: октоген, перхлорат бария, порошок алюминия, этиленгликольдинитрат;

масса разрывного заряда – 35,4 кг;

снаряжается донным электронным взрывателем "493М".

БСТ-52 из сбитого БПЛА

Также была опровергнута информация, что якобы в "шахедах" есть версии с двумя боевыми частями по 100 кг каждая. Это, вероятно, мог быть российский "вброс".

"Это две БЧ по 50 кг каждая, дающая 100 кг В ОБЩЕМ. Не вводите людей в заблуждение", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российских "шахедах" были обнаружены новые модели радиомодемов. Теперь РФ использует устройства разных диапазонов, что усложняет работу по их подавлению.