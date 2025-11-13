У "шахедов" появились новые "глаза": как россияне делают дроны еще более опасными

Как россияне изучают украинские перехватчики: для чего ударные БПЛА фиксируют маневры ВСУ и как идентифицировать модифицированные дроны с дополнительными антеннами

Вражеские ударные беспилотники типа "шахед" все чаще замечают с установленными камерами заднего вида, что позволяет им фиксировать маневры украинских перехватчиков. Такие устройства монтируют как сверху, так и снизу корпуса дрона, а полученное видео передается России в режиме реального времени.

Что нужно знать

На "шахедах" фиксируют установку камер заднего обзора с передачей видео в реальном времени

Назначение этих камер может относиться к разведке маршрутов или уклонению от украинских перехватчиков.

Модифицированные дроны отличаются дополнительными антеннами на хвостовой части.

Об этом сообщил военный эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он отмечает, что пока неизвестно, используют ли эти камеры для разведки коридоров пролета или для выполнения маневров уклонения от украинских летательных перехватчиков.

Эксперт отметил, что такие модифицированные "шахеды" легко идентифицировать – у них есть дополнительные антенны, расположенные на краях хвостовой части.

"Шахед" с камерами заднего вида/"Флэш"

Однозначно враг понимает опасность наших перехватчиков и таким образом изучает наши модели, их возможности и их тактику. Сергей "Флэш" Бескрестнов

Камера заднего вида на "шахеде"/Флэш

Напомним, ранее Телеграф писал, что атаки российской армии на украинские города стали более опасными: об этом свидетельствует преобладание применения баллистических ракет над другими видами вооружения. Начальник группы подводного разминирования и специальных водолазных работ Вадим Деримов рассказал, как именно кафиры тестируют в Украине свои опасные разработки.