Как эффектно встать после падения на гололедице: лайфхак с огоньком предлагают в сети (видео)

Девушки встают после падения на льду, используя элементы танца

В сети завирусились советы, как эффектно подняться, если вы подскользнулись на льду. Однако доступны эти "лайфхаки" не каждому.

Девушки показывают, как они плавными движениями встают кувырком через спину, бедра, колени, с опорой на руки и даже тверком. Это элементы high heels (хай-хилс) — современного направления танца, отличающегося хореографией на высоком каблуке.

Этот стиль объединяет в себе элементы хип-хопа, джаз-финка, вога и стрип-пластики. Так что такой подъем после того, как поскользнешься, не останется незамеченным.

Тысячи людей лайкнули подобный способ подъема. В основном пишут, что это очень круто, но "после такого вставания можно замуж выйти". Часть комментаторов отметила, что способы подняться не менее травматичны, чем само падение. "Если так сделаю, то травматологу нечего будет лечить", "Попробовал 3 вариант, жду скорую", — шутят комментаторы.

Отметим, что это шуточные советы. На самом деле на гололедице не стоит делать акробатические кульбиты. Вместо этого падать надо сгруппировавшись, а вставать осторожно и медленно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во многих городах Украины из-за морозов тротуары превратились в настоящий каток. Улучшение погоды в ближайшее время ожидать не стоит.