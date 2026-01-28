Быстрые поставки на фронт: Бельбас рассказал о доступности БПЛА и НРК

БПЛА "UB60D" и НРК "Protector" в наличии и доступны для заказа через систему DOT-Chain и на маркетплейсе Brave1 Market по программам "Е-БАЛЫ" и Defence.

"В конце прошлого года мы подписали рамочные соглашения с Агентством оборонных закупок Министерства обороны, которые дают возможность подразделениям Сил Обороны в рамках определенных механизмов обеспечения быстро получить соответствующую продукцию нашего производства. С 1 января наша продукция стала доступной в этих системах и программах и у нас уже есть успешный опыт сотрудничества с военными подразделениями", — рассказывает генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, такая система позволяет избежать лишней бюрократии и позволяет военным быстро получать ту продукцию, которая им нужна именно сейчас.

"Мы, как производитель, видим в этом не просто закупки, а прямую связь с фронтом: командир выбирает то, что ему нужно на поле боя, а мы обеспечиваем мгновенную логистику. Рамочные соглашения предусматривают, в том числе постоянное наличие готовой продукции на складах производителя. Согласно получению запроса от военных к отгрузке — считанные дни", — говорит Бельбас.