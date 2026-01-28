Швидкі поставки на фронт: Бельбас розповів про доступність БПЛА та НРК

БпЛА "UB60D" та НРК "Protector" в наявності та доступні для замовлення через систему DOT-Chain та на маркетплейсі Brave1 Market за програми "Е-БАЛИ" та Defence.

"В кінці минулого року ми підписали рамкові угоди з Агенцією оборонних закупівель Міністерства оборони, які дають можливість підрозділам Сил Оборони в межах визначених механізмів забезпечення швидко отримати відповідну продукцію нашого виробництва. З 1 січня наша продукція стала доступною в цих системах та програмах і у нас уже є успішний досвід співпраці з військовими підрозділами", — розповідає генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, така система дозволяє уникнути зайвої бюрократії та дає можливість військовим швидко отримувати ту продукцію, яка їм потрібна саме зараз.

"Ми, як виробник, бачимо в цьому не просто закупівлі, а прямий зв'язок з фронтом: командир обирає те, що йому потрібно на полі бою, а ми забезпечуємо миттєву логістику. Рамкові угоди передбачають в тому числі постійну наявність готової продукції на складах виробника. Відповідно від отримання запиту від військових до відвантаження — лічені дні", — каже Бельбас.