Приоритеты расставлены: Трамп выставил фото с Путиным на почетном месте в Белом доме

Американский лидер и раньше хвастался снимками с главой Кремля

Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме свое фото с главой России Владимиром Путиным. Снимок был сделан во время их переговоров в августе 2025 года на Аляске.

Что нужно знать:

Традиционно на стенах Белого дома размещают кадры наиболее важных моментов президентства

Появление там фото с Путиным говорит о приоритетах Трампа

Американский лидер и раньше давал понять, что гордится общими кадрами с Путиным

Об этом в соцсети Х рассказала корреспондентка медиасети PBS Элизабет Ландерс. Фото появилось в вестибюле, соединяющем рабочее Западное крыло с жилыми помещениями президента. Причем снимок размещен над фотографией Трампа с одной из его внучек.

Трамп повесил в вестибюле Белого дома фото с Путиным

Фото с главой РФ Трамп повесил над семейным фото

Трамп гордится фото с Путиным

Известно, что ранее президент США подарил фотографию, которая сейчас появилась в Белом доме, руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Трамп поставил на снимке подпись.

Кроме того, вскоре после встречи на Аляске американский лидер похвастался, что Путин прислал ему фотографию с нее. Это произошло внезапно, во время разговора с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Трамп заглянул в ящик своего стола и вытащил фотографию.

Мне только что прислал фотографию кто-то, кто очень сильно хочет быть здесь. Он очень уважал меня и нашу страну, но не очень уважал других. Это человек, по имени Владимир Путин, — заявил Трамп

