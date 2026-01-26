Россия выходит со стратегической базы в Сирии: что известно и чем потенциально угрожает Украине (фото, видео)

Роль России в Сирии постепенно слабеет

Российские войска выходят из аэропорта Камышлы в Сирии. Этот аэропорт имеет стратегическое расположение в северо-восточной части страны. Потенциально, выведенные из Сирии войска Россия может бросить против Украины.

О том, что вертолеты и военная техника загружаются в транспортные самолеты, сообщает Kurdistan24. Этот аэропорт – один из трех основных военных объектов России в Сирии. Кроме авиабазы Камышлы, также войска РФ находятся на авиабазе Хмеймим и в порту в Тартусе. Отметим, в настоящее время в Сирии действует временная администрация, которая пытается уладить последствия более десятилетней гражданской войны, что разрывала страну.

Что известно об авиабазе РФ в Камышле

Военный аэродром Al-Qamishli расположен вблизи границы с Турцией. После падения режима Асада, Россия перекидывала на эту базу технику и вертолеты с основной авиабазы Хмеймим. Недавно стало известно, что провинция перешла под полный контроль действующего правительства Сирии после десятилетия доминирования курдских сил, а временное правительство готовится официально попросить РФ вывести войска из Камышлы, считая, что потребности в их присутствии больше нет. Россия официально использовала бывший гражданский аэропорт в качестве авиабазы с 2019 года.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов отметил, что это положительное событие. Он также отметил стратегическое расположение Камышлы.

Камышлы был ключевым плацдармом России на северо-востоке Сирии, на стыке границ Сирии, Турции и Ирака. Интересно, кто придет на замену, это будет иметь большее значение для региона, чем сам выход. Хотя событие конечно само по себе положительное Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований

Россия продолжит использовать другие базы

Речь не идет об изменении статуса баз Хмеймим и Тартус. Что касается их использования, Россия заключила соглашение в 2017 году на 49 лет. Новые власти Сирии в 2024 году отметили, что договоренность может быть пересмотрена, но готова разрешить существование объектов при собственной выгоде. Отметим, что Хмеймим и Тартус находятся на средиземноморском побережье.

Российские военные объекты в Сирии/ Карта: BBC

Зачем Россия зашла в Сирию

Операция России в Сирии, превратившаяся в длительное присутствие, началась официально 30 сентября 2015 года. Формальным поводом стал запрос Башара Асада. Однако у РФ были другие цели, кроме удержания режима — сохранить военное присутствие в Средиземноморье и потенциально поставить ядерное оружие на авиабазах. По официальным утверждениям, Россия боролась с террористическими организациями, в частности, ИГИЛ.

После падения режима Асада и его бегства в Россию, ситуация стала не столь благоприятной. Новая власть не была заинтересована в стране, поддерживавшей бывшего главу. В 2025 году израильские самолеты атаковали базу Хмеймим. Поводом стало то, что на ее мощностях перекидывал вооружение Иран.

Отметим, что у России была в Сирии авиационная группировка, системы ПВО С-400, С-300В, "Панцирь", лодки и корабли с крылатыми ракетами и тому подобное.

Российские военные в Сирии/ Фото: Ведомости

Как потенциально повлияет на Украину выход России из базы Камышлы

Россия может перекинуть часть войск из Сирии в Украину, это касается не только людей, но и вооружения. Однако это точно позволит стране-агрессору высвободить немалые средства — содержание военных баз и операции за границей удовольствие недешевое.

На пике сделки в Сирии средние расходы России оценивали в 3,3 миллиона долларов в день. После начала вторжения в Украину суммы уменьшились, их оценивают примерно до 1 млрд долларов США в год. Это не большая часть оборонного бюджета РФ, однако эти средства могут быть направлены на другое направление военного интереса РФ.

Также стоит заметить, что через Сирию прошли по оценкам более 60 тысяч военных, включая наемников из ПВК. Одновременно там находились около 7,5 тысячи военных РФ. В случае их вывода они могут быть переброшены в Украину или Африку.

Где еще есть российские военные базы

Отметим, стационарные российские военные базы, кроме Сирии, есть в Беларуси, Армении, Таджикистане, Кыргызстане и т.д. Однако РФ сохраняет военное присутствие, в том числе через наемников ЧВК в Ливии, Мали, ЦАР, Буркина-Фасо и т.д. Сейчас в Африке Россия имеет колоссальное влияние.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свои войска из Сирии планировала вывести Турция. США также неоднократно об этом объявляли, но пока сохраняют военное присутствие.