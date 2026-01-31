Энергетический "аппендикс". Кто вырубил Молдове рубильник и снабжает ли Украина ее электричеством — ответ эксперта

Правда об общей энергосистеме, которую следует знать каждому

После обесточивания в нескольких областях Украины и сообщений об экстренных отключениях света в столице Молдовы в информационном пространстве появилась версия: мол, если в Молдове исчез свет, значит, Украина поставляла туда электроэнергию.

На самом же деле ситуация гораздо более сложная и не имеет ничего общего с экспортом. "Телеграф" разобрался в причинах вместе со специалистом по энергетике.

Андриан Прокоп, эксперт по энергетике Украинского института будущего, объяснил причину распространения аварии на соседнюю страну. По его словам, энергосистема Молдовы очень зависима от украинской.

Энергосистема Молдовы крайне зависима от украинской энергосистемы. Это, по сути, некий аппендикс украинской энергосистемы, Андриан Прокоп.

Эксперт подчеркнул, что Украина имеет самую большую энергосистему в Европе, поэтому любые серьезные сбои в ней влияют на молдавскую сеть. Энергосистемы двух стран сильно интегрированы и работают в синхронном режиме.

Почему в Молдове исчез свет: технический аспект

"У нас очень сильно интегрированная энергосистема Украины и Молдовы, а молдовская очень маленькая. Такие ситуации уже бывали: когда у нас происходит системная авария, то в Молдове тоже сыпется, потому что энергосистемы работают в синхронном режиме, как соединенные сосуды", — пояснил он.

Андриан Прокоп

Прокоп опроверг слухи об экспорте электроэнергии из Украины в Молдову. Он подчеркнул, что с 11 ноября 2025 вообще не экспортирует электроэнергию.

"Никакой электроэнергии мы не поставляем. Аварийные отключения в Молдове произошли из-за технических особенностей построения энергетических систем ", — подчеркнул эксперт.

По его словам, со странами Европейского Союза Украина работает по следующему принципу: при сбоях происходит автоматическое отключение от европейской сети.

Молдова получает электроэнергию из нескольких источников. Крупнейшая электростанция страны – молдавская ГРЭС в Приднестровье – производит около 80% электроэнергии для региона. Также Молдова импортирует электричество из Румынии.

Молдавская ГРЭС

Иногда Украина даже импортирует электроэнергию, получаемую Молдовой из Румынии. Это происходит из-за разной мощности соединений между странами.

"У нас часть импорта идет непосредственно из Румынии, а часть импорта может входить по сути транзитом через Молдову. Из Румынии в Молдову и из Молдовы к нам", — рассказал Прокоп.

Он пояснил, что энергосистемы объединены таким образом, что разные страны могут в разное время импортировать или экспортировать электроэнергию. В настоящее время Румыния экспортирует электричество и в Молдову, и в Украину.

Напомним, "Телеграф" писал, почему внезапно "легли" сети в Украине и Молдове. Дело в АЭС.