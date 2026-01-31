Енергетичний "апендикс". Хто вирубив Молдові рубильник і чи постачає Україна їй електрику - відповідь експерта

Правда про спільну енергосистему, яку варто знати кожному

Після знеструмлення в кількох областях України та повідомлень про екстрені відключення світла в столиці Молдови в інформаційному просторі з’явилася версія: мовляв, якщо в Молдові зникло світло, значить Україна постачала туди електроенергію.

Насправді ж ситуація значно складніша і не має нічого спільного з експортом. "Телеграф" розібрався в причинах разом з фахівцем з енергетики.

Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, пояснив причину поширення аварії на сусідню країну. За його словами, енергосистема Молдови дуже залежна від української.

Енергосистема Молдови є вкрай залежною від української енергосистеми. Це, по суті, такий собі апендикс української енергосистеми, Андріан Прокіп.

Експерт наголосив, що Україна має найбільшу енергосистему в Європі, тому будь-які серйозні збої у ній впливають на молдовську мережу. Енергосистеми двох країн сильно інтегровані та працюють у синхронному режимі.

Чому у Молдові зникло світло: технічний аспект

"У нас дуже сильно інтегрована енергосистема України і Молдови, а молдовська є дуже маленька. Це насправді вже не вперше такі ситуації були, коли у нас стається системна аварія, то в Молдові теж сиплеться, тому що енергосистеми працюють в синхронному режимі, як сполучені посудини", — пояснив він.

Прокіп спростував чутки про експорт електроенергії з України до Молдови. Він підкреслив, що з 11 листопада 2025 року взагалі не експортує електроенергію.

"Ніякої електроенергії ми не постачаємо. Аварійні вимкнення у Молдові сталися через технічні особливості побудови енергетичних систем", — наголосив експерт.

За його словами, з країнами Європейського Союзу Україна працює за таким принципом: у разі збоїв відбувається автоматичне відключення від європейської мережі.

Молдова отримує електроенергію з кількох джерел. Найбільша електростанція країни — молдовська ДРЕС у Придністров'ї — виробляє близько 80% електроенергії для регіону. Також Молдова імпортує електрику з Румунії.

Іноді Україна навіть імпортує електроенергію, яку Молдова отримує з Румунії. Це відбувається через різну потужність з'єднань між країнами.

"В нас частина імпорту йде безпосередньо з Румунії, а частина імпорту може входити, по суті, транзитом через Молдову. З Румунії в Молдову і з Молдови до нас", — розповів Прокіп.

Він пояснив, що енергосистеми об'єднані таким чином, що різні країни можуть у різний час імпортувати або експортувати електроенергію. Наразі Румунія експортує електрику і до Молдови, і до України.

