Кишинев в темноте, а по Украине – экстренные отключения: эксперт объяснил, почему внезапно "легли" сети

Эксперт рассказал, почему украинские сети не выдерживают зимы и как это влияет на Молдову

В субботу, 31 января, в Киевской, Житомирской и Харьковской областях ввели экстренные отключения электроэнергии, в других регионах также наблюдаются перебои со светом и скачки напряжения. Министерство энергетики прогнозирует, что электроснабжение вернется в течение 2-3 часов, хотя в отдельных районах Киева стабилизация системы может занять от 4 до 8 часов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о технологических нарушениях с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии, Молдовы и Западной и Центральной частями Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что это повлекло за собой каскадное отключение в электроэнергетической сети.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев опроверг информацию о блекауте в Украине. "Блекаута нет, ситуация остается контролируемой, экстренные отключения только в трех областях", — пояснил специалист в комментарии журналистам "Телеграфа". По его словам, три области – это не вся Украина, ведь свет во многих регионах и даже на левом берегу Украины.

Причиной экстренных отключений стал полный сбой одного из блоков Хмельницкой АЭС. После этого другие станции были вынужденно разгружены, потому что некуда было передавать мощность. "Это привело к падению напряжения в сети и к выключению потребителей", — рассказал Рябцев.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев

Энергетик объяснил механизм каскадного отключения, о котором заявил президент. После сбоя на одной станции другие были вынуждены прекратить поставки мощности. Это произошло из-за возникшей технической невозможности передачи электроэнергии.

Рябцев считает, что нужно проверить, были ли проведены в межсезонье работы на украинских АЭС в полном объеме. "И куда пошли средства, в частности, выделенные для Хмельницкой АЭС", — отметил эксперт. По его словам, количество аварий на атомных электростанциях вызывает вопрос о целевом использовании средств.

Хмельницкая АЭС

Причины экстренных отключений в Молдове

В Молдове также зафиксировали экстренные отключения. Министерство энергетики страны заявило, что в энергосистеме произошел сбой после падения напряжения в украинской энергосети. Мэр Кишинева Чебан сообщил об отключении электроэнергии в большей части столицы Молдовы.

Эксперт Геннадий Рябцев пояснил, что отключилась линия в 400 киловольт между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линия на 750 киловольт между западной и центральной частями Украины. Именно поэтому в Молдове возникли экстренные отключения.

Нет там блекаута — экстренные выключения, как и в Украине, Геннадий Рябцев.

Энергетик заверил, что ситуация будет исправлена. "Такие ситуации уже происходили, и я думаю, что больших последствий это за собой не повлечет", — сказал специалист. В то же время он подчеркнул, что выводы предстоит сделать.

Рябцев рассказал о причинах роста аварийности в энергосистеме. По его словам, аварийность при плохой погоде зимой растет, а также из-за постоянного включения и отключения сети в рамках графиков ограничения мощности. "Возросла аварийность у нас более чем на треть. И она будет продолжать расти", — предупредил эксперт.

Энергетики возвращают свет киевлянам. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

"Очень нужно, чтобы система получала как можно больше новой мощности, а и не только мощности генерации, но и мощности передачи и распределения", — подчеркнул Рябцев.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как будет работать метро и другой электротранспорт в условиях многочасового отключения света. Власть в городах должна иметь готовый план "Б".