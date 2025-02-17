Зеленский назвал важный оккупированный объект, который должен быть в гарантиях безопасности

Атомная энергетика – ключ к энергетической независимости Украины

Запорожская атомная электростанция должна стать частью гарантий безопасности Украины и европейских партнеров. Пока станция не функционирует, а ее запуск возможен исключительно при участии украинской стороны.

После возобновления работы ЗАЭС сможет снабжать электроэнергией как украинских потребителей, так и европейский рынок. Об этом Владимир Зеленский сказал во время онлайн-пресс-конференции в Абу-Даби, передает "Укринформ".

Президент отметил важность ЗАЭС для энергетической независимости страны. По его словам, атомная энергетика уже доказала свою стратегическую роль, помогая Украине выстоять на протяжении всех зимних периодов.

"Это гарантии безопасности для нас с Европой? Это гарантии безопасности! Это важные условия. Сегодня станция не работает. Она и не будет работать, без нас это просто невозможно! А мы будем производить электричество, давать нашим потребителям и продавать в Европу. То есть всем предоставлять эту безопасность", — пояснил Владимир Зеленский.

В то же время, президент обратил внимание на изменения в глобальной политике. США сейчас больше сосредоточены на внутренних вопросах, поскольку являются самодостаточной страной. Поэтому Европе нужно становиться сильнее и развиваться самостоятельно.

По мнению главы государства, ослабление американо-европейского союза в военной, экономической и энергетической областях создаст опасную ситуацию, которой может воспользоваться Россия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский прокомментировал переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. Президент сделал важное заявление.