Абсолютное большинство украинцев, по данным последнего социологического опроса, поддерживают строительство государственных атомных электростанций из-за самой низкой себестоимости энергии, считает эксперт, журналист Сергей Лямец.

"Украине нужна атомная генерация, только она способна закрыть потребность миллионов украинцев в энергии. Солнечные, ветровые и газовые станции не дадут желаемого эффекта. Себестоимость атомной энергии намного меньше альтернативной. К тому же атомные станции имеют естественную защиту от россиянина. Каким бы наглым не был владимир владимирович х'йло, но он не будет бомбить АЭС, потому что в конце концов загрязнение может дойти до Москвы", — считает эксперт.

Еще в начале этого года Украина собиралась достроить два энергоблока ХАЭС, купив у Болгарии два реактора. Однако проект до сих пор не стартовал из-за противодействия группы депутатов.

"Вы останавливаете строительство, которое нужно миллионам людей Украины, — это уже на грани преступления. Лето потеряно, впереди зима, зимой строить вряд ли получится, а лоббисты не утихают. Кажется мне, дело там в чем-то другом. Возможно, хотят возглавить распределение средств. Может, другая причина. Но пока нам рассказывают, что не нужно строить атомные блоки, гигантскими темпами растут объемы импорта», — подчеркнул эксперт.

Напомним, достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого — через год-полтора после завершения третьего. Ожидается, что оба блока добавят в энергосистему дополнительно 2,2 ГВт мощности.

Ранее специальный представитель США Пенни Прицкер во время визита в Киев отметила, что достройка энергоблоков ХАЭС является оптимальным выходом для решения проблемы дефицита мощности в Украине.

В июле Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект о завершении строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

По данным социологического опроса группы "Рейтинг", около 80% украинцев поддерживают достройку блоков Хмельницкой АЭС.