Некоторым областям повезет с отключениями. Графики на 3 февраля
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Во вторник, 3 февраля, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:
- Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).
- Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Винницкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Общего графика отключений электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально по своему адресу проверять, когда именно планируется отключение света.
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Одесская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, сработает ли гипотетическая идея распределения электроэнергии Запорожской АЭС в формате 50/50 между Украиной и Россией.