Легендарные йогурты нашего детства, которые обожали дети и боялись родители. Почему исчезли "Скелетоны"

Для многих они – вкус детства

В 90-2000 годах в Украине массово появились зарубежные продукты. В частности, те, кто в те годы были детьми, помнят необычную линейку йогуртов от фирмы "Danone" под названием "Скелетоны".

Продукт был ориентирован на тех, кто уже вышел из возраста потребителей "Ростишки", но до взрослых молочных продуктов еще не дорос. Персонажи – дети-скелетики, привлекали подростков.

Продукция "Скелетоны"

Под этим брендом продавали не только йогурты, но также глазированные сырки. Вкусы были разные – от классических (клубника) до необычных (апельсин). Самым популярным продуктом были йогурты с шариками или конфетами под крышечкой.

Главными персонажами рекламной кампании "Скелетонов" была группа из четырех подростков-скелетов — Диджея, Жорика, Стюли, Басты и их ручной черепахи Ракеты. В рекламных роликах они попадали в ситуации, которые в настоящей жизни происходят с детьми. "Скелетоны" обращались непосредственно к детям, подчеркивая пользу йогурта (укрепление костей). Слоганом продукта была фраза: "Позаботьтесь, дети, о своем скелете!".

Йогурт "Скелетоны"

По телевизору крутили рекламу "Скелетонов" с приключениями "скелетиков". Правда, на русском.

Среди детей "Скелетоны" были очень популярны, эти йогурты обогнали "Ростишку" по объему продаж. Однако родителям казалось, что персонажи пугают детей, не нравился им и дизайн баночек. Где-то в 2008 году "Скелетоны" исчезли из продажи. Сейчас их можно купить в Чехии, где они продаются под названием kostici.

Йогурт kostici

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему "химозные" бульонные кубики стали вкусом нашего детства. Многие до сих пор помнят рекламу "Gallina Blanca, буль-буль".